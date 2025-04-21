TOMORROW X TOGETHER秀彬&然竣客串《机智住院医生生活》饰演姜有皙偶像前同事

据韩媒「Xports News」独家，男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）成员秀彬和然竣将携手客串热播剧《机智住院医生生活》，饰演「严在一」姜有皙转行行医之前当偶像时的队友。

姜有皙不久前在Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》中以IU的弟弟「银明」一角打开知名度，目前在tvN周末剧《机智住院医生生活》中饰演妇产科第1年住院医生「严在一」，以热情积极的面貌获得观众喜爱。



「严在一」有著独特的角色设定：曾经以艺名严JAY作为偶像明星活动，只推出一首大热歌曲就离开演艺圈，转而来到钟路律帝医院当妇产科医生。 如今，TXT秀彬和然竣作为他的旧日队友登场，让观众对剧情更添期待。

不仅如此，TXT早前也已被列入该剧的OST演唱阵容，与作品有著深厚缘分。 对此，剧方仅含蓄表示：「请透过节目播出确认。」



此外，《机智住院医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，讲述梦想有一天成为机智医生的住院医生们成长的过程，由高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元等年轻演员出演。

4月20日播出的第4集全国家庭平均收视率达到5.1%，创下自身新高且突破「魔咒5%」，展现了人气上升的势头。



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