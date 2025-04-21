朴宝剑《苦尽柑来遇见你》片场「自背黑锅」！「偷渡」拯救iPad穿帮危机，美术组全员被圈粉

Netflix时代剧《苦尽柑来遇见你》拍摄幕后再添温馨插曲！一名参与该剧美术设计的工作人员A某，近日於个人YouTube频道分享与主演朴宝剑合作的难忘经历，揭露这位「零负评男神」如何机智化解现场穿帮危机，细心举动令团队直呼感动。

A某说道：「拍摄的时候真的很混乱，我不小心把自己的iPad放在了关植（朴宝剑）的旁边坛子上就开始拍摄了。 连导演都喊了OK。 但你知道关植看到那个iPad后对导演说了什么吗？ 他说：『我觉得刚刚的表演有点生硬，可以再确认一次画面吗？』」



接著A某补充说：「他这样说是为了替我掩饰失误，把责任揽在自己身上。 之后他把iPad还给我，还对我眨眼说：『没被发现啦，别担心~』请你负责吧，那时候在场的三位美术组员都被迷倒了，其中两位还是男生，另一位就是我。」

《苦尽柑来遇见你》是一部以四季为线索，讲述出生於济州岛的「顽皮叛逆少女」爱纯与「傻气耿直铁汉」关植人生故事。 由於这是一部时代剧，因此出现电子产品会被视为「穿帮」。 朴宝剑主动帮忙掩饰美术组的失误，展现出他的细心与体贴，令人倍感温暖。



此举再度印证朴宝剑「演艺圈美谈制造机」的称号。 据悉，拍摄期间他与剧组互动融洽，不仅合作演员频频称赞其专业态度，工作人员亦透露他总以「温暖弟弟」的形象照顾周遭同仁。 此次事件曝光后，网友纷纷留言「果然是朴宝剑式温柔」、「连男生都被征服的绅士风度」，更有粉丝幽默调侃：「现在连美术组都要加入『宝剑教』了吗？」

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