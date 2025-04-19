【韩网热门】陆星材&苞娜《鬼宫》首播收视9.2%最高10.7%，刷新SBS今年最高开局！获赞「附身专门演员」

SBS最新金土剧《鬼宫》昨晚播出第一集，首都圈与全国平均收视率皆为9.2%，超越《我的完美秘书》（5.2%）和《宝物岛》（6.1%），创下2025年SBS电视剧首播收视新高。 不仅如此，该剧还一举拿下同时段收视冠军、本周所有迷你剧收视冠军，首都圈「2049收视率」（20至49岁年龄层）也达到2.5%，开出了极为亮眼的好头。





《鬼宫》由陆星材和宇宙少女苞娜主演，以架空的朝鲜王朝为背景，讲述拒绝接受灵媒命运的巫女「汝里」遇到被困在初恋「尹甲」身体里的恶神螭龙「姜哲」，与对王室怀恨在心的「八尺鬼」展开纠葛，从而引发一场灵魂与肉身错乱交缠的奇幻夺身罗曼史，已於「黄Viu」上架。



韩国网友评论：

1. 超好看的，很有趣！

2. 比想像中要高耶，一直维持下去吧

3. 因为太无趣，看到一半关掉了ᅮ

4. 前半段有点无聊，最后10分钟附身开始变得有趣了

5. 陆星材不愧是附身专门演员，附身之后轻浮的模样反而更帅，演技也更好了kkk

6. 两位主演都不太会演... 导演也老土...

7. 金智勋说在第8集拿出了「人生演技」，应该会越来越好看



8. 留言里怎么只有「超好看」和「超无聊」两个极端啊？ kkk

9. 本来很期待，但不是我喜欢的类型... 无法专注精神

10. 不好看... 鬼神题材但不吓人，爱情喜剧但不搞笑，主角之间也没有化学反应和心动的感觉... 什么元素都有，反而变成四不像

11. 尹甲和汝里确实不太有化学反应，但变成姜哲之后让人很有兴趣耶！虽然以奇幻爱情喜剧而言，喜剧的部份不是很突出，但也还算合适，我追得很开心

12. 同时段上一部剧是《宝物岛》大结局收视率高达15.4%，现在的同时段M社竞争者只有1%，运气好也是一方面吧

13. 第一集还只是铺垫，从结尾来看现在才是开始，很期待后续发展kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3701018078

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