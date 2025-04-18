郑恩地为《24小时健身俱乐部》增肥9公斤！两周内再减7公斤！申沅昊想起《请回答1997》表达失落
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郑恩地为《24小时健身俱乐部》增肥9公斤！两周内再减7公斤！申沅昊想起《请回答1997》表达失落

韩剧   2025年4月18日   星期五15:00   草莓  

（封面图源：FB@KBSdrama、tvN《请回答1997》官网、YouTube@十五夜频道截图）

《她的日与夜》郑恩地和《苦尽柑来遇见你》李浚荣合作新戏《24小时健身俱乐部》将在月底首播，日前他俩登上《十五夜频道》直播宣传，聊到郑恩地为戏增肥再减肥。

《24小时健身俱乐部》讲述韧性十足的健身狂健身房馆长「都贤重」（李浚荣 饰），帮助焦虑的会员们健身甚至引导人生的成长喜剧兼爱情剧，郑恩地即饰演会员之一「李美兰」，会和李浚荣诠释罗曼史。剧组供主持的申沅昊PD抢先看剧照，其中一张郑恩地初登场且和李浚荣初遇的戏码，郑恩地看了忍不住说：「那时候看起来还有点肉肉的。」申PD秒懂郑恩地是随著剧情慢慢减肥的！
（图源：YouTube@十五夜频道截图）

申PD还说一般戏剧不会照顺序拍，但《24小时健身俱乐部》就得照顺序了，郑恩地也说这是她第一次遇到「只能照顺序拍」的剧，表示这些细节是看点，更透露当时的她比起现在的体重，是增重9公斤之多！为配合急速减重的剧情，郑恩地还得在两周时间内减重，减了7公斤！
（图源：YouTube@十五夜频道截图）

▼更多《24小时健身俱乐部》郑恩地剧照，郑恩地刻意增重加上穿宽松上衣，看起来身形确实较魁武，后来释出的双人海报可看出郑恩地身形完全不一样！
《24小时健身俱乐部》郑恩地剧照（图源：FB@KBSdrama）《24小时健身俱乐部》郑恩地剧照（图源：FB@KBSdrama）《24小时健身俱乐部》李浚荣&郑恩地双人海报（图源：FB@KBSdrama）

郑恩地生涯代表作之一《请回答1997》导演正是申PD，聊到身材变化，申PD马上就想起开拍《请回答1997》时郑恩地「刚满20岁，那时候特别可爱」，但他叹：「结果才过几个月再以爱豆（女团Apink）重新出现时，孩子瘦太多了！说实话有点失落，当初可爱的孩子突然消失了，特别喜欢当时的诗媛……吓了一跳，减重到身形都不一样了！」
（图源：YouTube@十五夜频道截图）

▼《请回答1997》2012年播出时「演员郑恩地」与「爱豆郑恩地」差异
郑恩地《请回答1997》vs专辑《UNE ANNEE》时期对比（图源：tvN、apink.fandom.com）

花两周减7公斤，郑恩地当然不止节食，她说自己每天做三次有氧运动，还请大家就她的努力多多支持《24小时健身俱乐部》，《24小时健身俱乐部》就在本月30日首播！
《24小时健身俱乐部》李浚荣&郑恩地单人海报（图源：FB@KBSdrama）

▼完整《十五夜频道》直播，过程也打电话给《请回答1997》饰演诗媛爸爸的成东镒呢！

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