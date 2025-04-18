【复活节煲剧攻略】卢正义被4男神包围恋爱感满泻！《鬼宫》陆星材首演古装，巫女苞娜挺身救初恋！

复活节将至，四日连假你会如何部署？以下多部亚洲话题剧集已於「黄Viu」上架，无论你想Me Time独自煲，还是与朋友一同追剧，接下来的「复活节必煲片单」定能为你的假期增添乐趣！

Viu Original韩剧《芭妮与哥哥们》 热播中



Viu Original原创韩剧《芭妮与哥哥们》讲述艺仁大学雕塑系尖子学生潘熙珍（又称芭妮，卢正义饰）长得漂亮又富有才华，但她选择与平平无奇的高奉秀（金贤睦饰）交往，但是奉秀却意外在校园广播公开了和朋友讨论芭妮的低级对话，使得她受尽羞辱，更成为网上热讨！此时她又不小心摔坏了视觉设计系代表黄载烈（李彩玟饰）价值200万韩元的平板电脑，为了偿还债务，芭妮决定到展览会打工，还在那里遇上帅气的雕塑家赵阿郎（金贤镇饰），让她对爱情再次产生幻想⋯⋯

改编自同名网路漫画，《芭妮与哥哥们》原著观看次数已经累积至1.7亿次，拥有大量粉丝！早前卢正义在发布会上透露：「我觉得这部作品捕捉到我的青春岁月，拍摄时能够被『欧巴们』包围真的很幸福，因为大家都是很好的人，我觉得这是一次全新的体验。」剧集也是卢正义和李彩玟继《名校的阶梯》后火速二搭的作品，对此李彩玟表示：「之前就和卢正义合作过，所以今次拍得更舒服；《名校的阶梯》的重点在於破案，《芭妮与哥哥们》则有很多浪漫元素，我也感到非常兴奋！」剧集逢星期五、六晚上在「黄Viu」上架。

韩剧《我死的一周前》 热播中



奇幻爱情韩剧《我死的一周前》讲述对於生活毫无欲望任凭青春流逝的郑熙完（金珉河饰）在死前一周与作为死神的初恋金揽圩（孔明饰）再次相遇，他们早在学生时期互相暗恋，也曾是彼此最好的朋友，但是揽圩在多年前一场事故骤然离世，两人的缘分也被划上休止符。面对性命仅剩一周，揽圩希望熙完不要再封闭自己，又带她回到学校重拾青葱回忆，但是熙完只想把揽圩推开，更不想再完成遗愿清单⋯⋯



暌违四年，孔明以《我死的一周前》重返萤幕，全因剧本极具意义：「这是我退伍后第一部作品，也是一部带给我很多安慰的作品；高中生揽圩性格内向、不懂得和别人相处，他和我学生时代很相似！然而他成为死神变得外向，这正好和现在的我很接近。」去年凭《照明商店》成为吸睛配角的金珉河则表示：「我在片场不用费甚么力气就能自然地投入其中，有时候看到孔明的眼睛，心都碎了！这是一部让人反思思念、被遗弃以及生活在罪恶感中的作品，我想让观众知道很多人都在经历类似的情感，从而得到安慰。」

韩剧《协商的技术》 已全套上架



韩剧《协商的技术》讲述传奇企业谈判专家尹洙诺（李帝勋饰）为了拯救负债高达11兆的前东家山人集团，因而召集专门律师吴顺英（金大明饰）、郭敏贞（安贤好饰）和崔振秀（车康润饰）回巢救亡。在尹洙诺的努力下，山人成功出售济州岛DADO度假村以解燃眉之急，同时宋会长（成东镒饰）有意提拔尹洙诺担任高层，更任命他出售高尔夫球场Green View；但是尹洙诺却在过程中发现会长原来一心重启建设事业，更有可能违反早前签订了竞业条款！宋会长一怒之下取消了洙诺的升职计划，他还遭到常务河泰秀（张铉诚饰）检举内线交易⋯⋯ 韩剧《协商的技术》已於「黄Viu」全套上架，观众可以随时足本重温。

韩剧《鬼宫》 4月18日首播



韩剧《鬼宫》以朝鲜王室与八尺鬼的纠葛为背景，讲述「八尺鬼」对王室怀恨在心，企图颠覆宫廷秩序，让朝鲜陷入混乱！奎章阁检书官尹甲（陆星材饰）被恶神螭龙姜哲所附身后，曾经暗恋尹甲的万神唯一孙女、却拒绝成为巫女的汝里（苞娜饰）毅然挺身而出；国王李成（金智勋饰）对抗八尺鬼，同时肩负著国家安稳的重任，三人之间的命运错综复杂，既有爱情瓜葛，也有著权力与忠诚的考验⋯⋯



男团BTOB出身的陆星材近年演出了多部脍炙人口的作品，时隔三年他再度出战电视剧，今次也是他首次主演古装题材，剧中他将一人分饰两角——检书官尹甲和恶神姜哲，令影迷相当期待他将如何诠释两个截然不同的角色！此外，长腿男神金英光亦会特别演出恶神姜哲的本体，定必为剧集生色不少。



陆剧《值得爱》 热播中



陆剧《值得爱》讲述经贸大学大四学生大吉（王玉雯饰）和电影系三年级学生周水（王安宇饰）在北京相爱，两人在艰苦的日子中相互扶持，却敌不过现实而选择分开。18年后，00后的董乐怡（赵佳丽饰）和苏子豪（杨昀昊饰）意外发现了大吉和周水的爱情影片，逐步揭示了不同世代对於爱情的付出和看法。

《值得爱》开播至今一直被网民封为「被低估了的陆剧黑马」，剧中周水和大吉的爱情不但让人忆起那些年的不顾一切，看著他们住在隔间租屋、为了生计到处打工，这样的北漂生活也让不少离家游子心有戚戚然！加上男女主角王玉雯和王安宇细腻演活了贫贱夫妻百事哀的无奈，催泪程度爆灯！

日剧《医师阿修罗》4月16日首播



日剧《医师阿修罗》 讲述帝释综合医院急救科女医生杏野朱罗（松本若菜饰）拥有过人的业务能力，更因为能够同时施救两位患者而被称为「阿修罗医生」。无论面对任何病患，她不择手段也要救活，所以她从不考虑医院规定和上级指示，面对所有患者一律平等对待！她比任何人都明白，战场上没有所谓「再来一次」，一旦失误就只有死亡，为此她顶著沉重的压力站在生命最前线⋯⋯

近年成为日剧界抢手货，去年终於登上一线女星之位的松本若菜，当谈到朱罗一角，她认为角色的言行举止都带著一丝疯狂：「因为她不迎合任何人，总是坚持自己所信仰的医术，这一点非常吸引我！我希望能够刻画出她的力量，同时也能展现她内心的情感。」

想紧贴以上多部话题剧集的最新进度，记住黐实「黄Viu」，於电视享受「煲剧自由」！

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