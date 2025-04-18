【復活節煲劇攻略】盧正義被4男神包圍戀愛感滿瀉！《鬼宮》陸星材首演古裝，巫女苞娜挺身救初戀！

復活節將至，四日連假你會如何部署？以下多部亞洲話題劇集已於「黃Viu」上架，無論你想Me Time獨自煲，還是與朋友一同追劇，接下來的「復活節必煲片單」定能為你的假期增添樂趣！

Viu Original韓劇《芭妮與哥哥們》 熱播中



Viu Original原創韓劇《芭妮與哥哥們》講述藝仁大學雕塑系尖子學生潘熙珍（又稱芭妮，盧正義飾）長得漂亮又富有才華，但她選擇與平平無奇的高奉秀（金賢睦飾）交往，但是奉秀卻意外在校園廣播公開了和朋友討論芭妮的低級對話，使得她受盡羞辱，更成為網上熱討！此時她又不小心摔壞了視覺設計系代表黃載烈（李彩玟飾）價值200萬韓元的平板電腦，為了償還債務，芭妮決定到展覽會打工，還在那裏遇上帥氣的雕塑家趙阿郎（金賢鎮飾），讓她對愛情再次產生幻想⋯⋯

改編自同名網路漫畫，《芭妮與哥哥們》原著觀看次數已經累積至1.7億次，擁有大量粉絲！早前盧正義在發布會上透露：「我覺得這部作品捕捉到我的青春歲月，拍攝時能夠被『歐巴們』包圍真的很幸福，因為大家都是很好的人，我覺得這是一次全新的體驗。」劇集也是盧正義和李彩玟繼《名校的階梯》後火速二搭的作品，對此李彩玟表示：「之前就和盧正義合作過，所以今次拍得更舒服；《名校的階梯》的重點在於破案，《芭妮與哥哥們》則有很多浪漫元素，我也感到非常興奮！」劇集逢星期五、六晚上在「黃Viu」上架。

韓劇《我死的一週前》 熱播中



奇幻愛情韓劇《我死的一週前》講述對於生活毫無慾望任憑青春流逝的鄭熙完（金珉河飾）在死前一週與作為死神的初戀金攬圩（孔明飾）再次相遇，他們早在學生時期互相暗戀，也曾是彼此最好的朋友，但是攬圩在多年前一場事故驟然離世，兩人的緣分也被劃上休止符。面對性命僅剩一週，攬圩希望熙完不要再封閉自己，又帶她回到學校重拾青蔥回憶，但是熙完只想把攬圩推開，更不想再完成遺願清單⋯⋯



暌違四年，孔明以《我死的一週前》重返螢幕，全因劇本極具意義：「這是我退伍後第一部作品，也是一部帶給我很多安慰的作品；高中生攬圩性格內向、不懂得和別人相處，他和我學生時代很相似！然而他成為死神變得外向，這正好和現在的我很接近。」去年憑《照明商店》成為吸睛配角的金珉河則表示：「我在片場不用費甚麼力氣就能自然地投入其中，有時候看到孔明的眼睛，心都碎了！這是一部讓人反思思念、被遺棄以及生活在罪惡感中的作品，我想讓觀眾知道很多人都在經歷類似的情感，從而得到安慰。」

韓劇《協商的技術》 已全套上架



韓劇《協商的技術》講述傳奇企業談判專家尹洙諾（李帝勳飾）為了拯救負債高達11兆的前東家山人集團，因而召集專門律師吳順英（金大明飾）、郭敏貞（安賢好飾）和崔振秀（車康潤飾）回巢救亡。在尹洙諾的努力下，山人成功出售濟州島DADO度假村以解燃眉之急，同時宋會長（成東鎰飾）有意提拔尹洙諾擔任高層，更任命他出售高爾夫球場Green View；但是尹洙諾卻在過程中發現會長原來一心重啟建設事業，更有可能違反早前簽訂了競業條款！宋會長一怒之下取消了洙諾的升職計劃，他還遭到常務河泰秀（張鉉誠飾）檢舉內線交易⋯⋯ 韓劇《協商的技術》已於「黃Viu」全套上架，觀眾可以隨時足本重溫。

韓劇《鬼宮》 4月18日首播



韓劇《鬼宮》以朝鮮王室與八尺鬼的糾葛為背景，講述「八尺鬼」對王室懷恨在心，企圖顛覆宮廷秩序，讓朝鮮陷入混亂！奎章閣檢書官尹甲（陸星材飾）被惡神螭龍姜哲所附身後，曾經暗戀尹甲的萬神唯一孫女、卻拒絕成為巫女的汝里（苞娜飾）毅然挺身而出；國王李成（金智勳飾）對抗八尺鬼，同時肩負著國家安穩的重任，三人之間的命運錯綜複雜，既有愛情瓜葛，也有著權力與忠誠的考驗⋯⋯



男團BTOB出身的陸星材近年演出了多部膾炙人口的作品，時隔三年他再度出戰電視劇，今次也是他首次主演古裝題材，劇中他將一人分飾兩角——檢書官尹甲和惡神姜哲，令影迷相當期待他將如何詮釋兩個截然不同的角色！此外，長腿男神金英光亦會特別演出惡神姜哲的本體，定必為劇集生色不少。



陸劇《值得愛》 熱播中



陸劇《值得愛》講述經貿大學大四學生大吉（王玉雯飾）和電影系三年級學生周水（王安宇飾）在北京相愛，兩人在艱苦的日子中相互扶持，卻敵不過現實而選擇分開。18年後，00後的董樂怡（趙佳麗飾）和蘇子豪（楊昀昊飾）意外發現了大吉和周水的愛情影片，逐步揭示了不同世代對於愛情的付出和看法。

《值得愛》開播至今一直被網民封為「被低估了的陸劇黑馬」，劇中周水和大吉的愛情不但讓人憶起那些年的不顧一切，看著他們住在隔間租屋、為了生計到處打工，這樣的北漂生活也讓不少離家遊子心有戚戚然！加上男女主角王玉雯和王安宇細膩演活了貧賤夫妻百事哀的無奈，催淚程度爆燈！

日劇《醫師阿修羅》4月16日首播



日劇《醫師阿修羅》 講述帝釋綜合醫院急救科女醫生杏野朱羅（松本若菜飾）擁有過人的業務能力，更因為能夠同時施救兩位患者而被稱為「阿修羅醫生」。無論面對任何病患，她不擇手段也要救活，所以她從不考慮醫院規定和上級指示，面對所有患者一律平等對待！她比任何人都明白，戰場上沒有所謂「再來一次」，一旦失誤就只有死亡，為此她頂著沉重的壓力站在生命最前線⋯⋯

近年成為日劇界搶手貨，去年終於登上一線女星之位的松本若菜，當談到朱羅一角，她認為角色的言行舉止都帶著一絲瘋狂：「因為她不迎合任何人，總是堅持自己所信仰的醫術，這一點非常吸引我！我希望能夠刻畫出她的力量，同時也能展現她內心的情感。」

想緊貼以上多部話題劇集的最新進度，記住黐實「黃Viu」，於電視享受「煲劇自由」！

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