李升基5月回归发新歌！新片《精奇大家庭》全台上映、时隔5年重回歌手赛道，前公司纠纷获胜诉

今日有韩媒报导称李升基准备在5月发行全新专辑，随后所属社Big Planet Made娱乐也证实了这一消息！

李升基以温柔甜美的嗓音著称，素有「抒情歌皇太子」的称号，今年是出道21周年。 去年12月曾发行出道20周年纪念专辑《With》，重新诠释了包括《因为是我的女人》《删除》《难以启齿的话》《重返》《尚未说完的故事》等五首代表作，还请来Lyn、车银优、李茂珍、Lee Soo等歌手合作助阵。



当时李升基展现了作为歌手的热情：「希望能创作出让大众觉得好听的音乐，并持续、长久、愉快地活动下去。」在2025年出道21周年，他希望作为歌手开启崭新的旅程。



李升基於2004年以《飞蛾的梦》出道，接连推出多首热门歌曲，巩固了他作为SOLO歌手的地位。 同时积极出演多部影视作品《我的女友是九尾狐》《Mouse》等，去年还主演亲情温馨喜剧《精奇大家庭》，4月11日全台正式上映。



同时，李升基在综艺方面也大放异彩，去年在TV朝鲜节目《生存王：部族战争》中担任军人队队长带领队伍，还在最近两年完成了结婚生女的人生大事。 虽然期间也有推出OST、单曲与翻唱专辑，但自2020年发行正规7辑《THE PROJECT》后，已许久未推出全新歌曲构成的专辑。 因此对於等待他新专辑的粉丝来说，本次回格外令人期待。



此外，李升基近日在与前经纪公司Hook娱乐的结算金诉讼中获胜，法院判决Hook需向李升基追加支付5亿8100万韩元。

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