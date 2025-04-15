金希澈《认识的哥哥》对权恩妃的提问引发争议！这是性骚扰、让人不舒服 VS 只是开玩笑
广告

金希澈《认识的哥哥》对权恩妃的提问引发争议！这是性骚扰、让人不舒服 VS 只是开玩笑

综艺   2025年4月15日   星期二15:01   Yuan  

（封面图源：JTBC《认识的哥哥》截图）

12日播出的《认识的哥哥》由笑星李胜允、权恩菲、健美运动员马善浩、田径选手金敏智作爲嘉宾出演。

（图源：JTBC《认识的哥哥》）

节目中，金希澈对权恩妃提问：「我们恩妃最有自信的部位是哪里？」权恩妃回答：「我的脸蛋。」金希澈又问了一次：「我们恩妃最有自信的部位是哪里？」权恩妃回答：「我的脸蛋。」金希澈再问了一次：「我们恩妃最有自信的部位是哪里？」权恩妃：「就说了是脸啦！」

这个片段也在 theqoo 和 X（旧推特）引发热烈讨论，网友：「让人不舒服的提问」、「性骚扰疯了吗ㅠㅠ不想在节目中看到金希澈」、「一直用这个梗，难怪节目会失败」，「这真的就是诱导性提问啊」、「别这样了大叔」、「为什么不把这个剪辑掉」、「不管是评价外貌和身材都不好，你有什么资格评论人家的外貌」、「就算不是性骚扰，人家都说是脸了，还要继续问」等等，不过也有网友认为这集是健身特辑，表示：「我也不喜欢金希澈，但这不像是性骚扰，更像是开玩笑」、「因为是健身特辑才这样问吧」等等。

权恩妃因为之前参与《WATERBOMB》湿身大秀好身材，人气再次飙升被封为「水弹女神」。14日她带著数位单曲《Hello Stranger》回归，权恩妃表示：「这首歌讲述邀请陌生的异乡人进入我自己的秘密世界的故事，在梦幻的气氛中也能感受到强烈的魅力的歌曲。」也期待这首歌的舞台呢！
（图源：Woollim娱乐）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 金希澈《认识的哥哥》对权恩妃的提问引发争议！这是性骚扰、让人不舒服 VS 只是开玩笑
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手