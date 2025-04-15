《我独自生活》女团 Red Velvet Joy 看后辈 IVE Rei 是亲如妹妹的好友！两代偶像甜妹同框，收视夺冠～

IVE Rei 表示：「Red Velvet Joy 的家＝像奶奶家一样的感觉」两人在节目上开启【真朋友模式】。

人气女团 Red Velvet 成员 Joy 和 IVE Rei 展现出MZ世代特有的「真挚好友化学反应」。



在上周（11日）播出的MBC综艺节目《我独自生活》中，展现了已独居六个月的 Joy 与亲近的后辈 IVE Rei，以及她的爱犬「保时捷」一同拜访 Joy 住家的模样。



Joy 表示：「Rei 是我的妹妹，是我很要好的朋友之一，就像我亲妹妹一样，我们常常一起睡，见一次面就会变得更亲密。应该是因为常常见面才越来越熟的。」

面对「彩虹会员」们询问两人交情契机时，Joy 说道：「Rei 说是看著我开始怀抱成为K-POP歌手的梦想的。她主动靠近我，从那时开始我们就变得亲近了。」



雷一进 Joy 的家就表现得十分自然，对著威尔森娃娃说「你可以让开一下吗？这是我的位置耶？」展现出真挚好友间的轻松互动，找回自己在 Joy 家的领地。接著她表示：「只要来到姊姊家就很想睡觉，像回到奶奶家一样，会想躺下来。」表达出 Joy 家带给她相当舒适且放松地氛围。

节目中还公开了 Rei 在上张专辑活动期间所烦恼的心情，并向 Joy 倾诉的场面。Joy 说：「看到你就像看到年轻时的我一样。」她感同身受，并以自身经历真诚地给予建议，展现了温暖的姊姊面貌。



此外，两人还将 Joy 的「SNS 区」即席打造成「短影音内容摄影棚」，做了各种挑战（challenge ），充满 MZ 感性的拍照时间与 TikTok 风格的短影音拍摄场景，也让观众不禁露出幸福的微笑。

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