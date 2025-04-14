BTS防弹少年团Jin将回归本职工作！5月发行新专辑，公司：「正在爲回归做准备」

近期展开丰富多彩活动的 BTS 防弹少年团 Jin，下个月将会归「本职歌手」活动，备受期待！

今日，有韩媒报导 BTS 防弹少年团 Jin 将於5月发行新专辑。随后，经纪公司 BIGHIT MUSIC 也回应：「 Jin 以5月发行爲目标，正在爲回归做准备，详细内容将在确定后公开。」



这是 Jin 继去年11月发行的首张个人专辑《Happy》后时隔6个月再次回归。当时凭藉主打歌〈Running Wild〉进入英国官方单曲排行榜第25位，以本人的个人歌曲爲准，取得自身最高成绩，证明其全球人气。



而 Jin 在去年6月以陆军现役身份退伍后，举办过「拥抱会」、「旋转木马见面会」，还担任《2024巴黎奥运》火炬手、全球时尚品牌 Gucci 全球品牌大使、拍摄各种广告等，展开多样的活动。此外，Jin 每周二通过防弹少年团官方频道 BANGTANTV 公开自己的综艺《奔跑吧硕珍》展现多彩的挑战记。不仅如此，他还出演4月8日首次公开的 Netflix 原创综艺节目《奇案84的奇趣民宿》，节目公开后还创下 Netflix 韩国 TOP1 的记录。



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