《机医》「熊熊CP」真的结婚了♥ 安恩真在《机智住院医生生活》与金大明甜蜜通话：「老公～我更爱你」

13日播出的《机智住院医生生活》第2集中，在《机智医生生活》饰演秋敏荷的安恩真也登场啦！

秋敏荷成长爲给辛苦的住院医生吴怡瑛（高允贞 饰）提供温暖建议的前辈医生，特别的是...她还展示新婚生活♥



两人在对话时，秋敏荷接到一通电话，她用撒娇的声音说：「老公～刀削面？好啊！再帮我加点辛奇（泡菜），我知道了，我更爱你！」秋敏荷挂断电话，看到吴怡瑛露出惊慌的表情，秋敏荷也说：「因爲我们是新婚。」吸引《机医》系列的粉丝们关注！



秋敏荷和杨硕亨（金大明 饰）的结婚消息是日前制作组通过律帝医院官网公开的，公告有篇文章写著「我带来飞场好得消息，是值得祝贺和庆祝的事情，知道妇产科里有名的杨硕亨和秋敏荷社内情侣吧？听说这对情侣终於要结婚了！从同事到情侣、从情侣到夫妻，我们大家几乎一路见证，所以我真的太太太开心了... 结婚！非常恭喜！！」但由於是愚人节（4月1日）公开，也让人怀疑到底是真还是假 XD 没想到屋哩熊熊CP是真的结婚啦！希望之后两位有机会一起登场啊（敲碗！！



另外，《机智住院医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程，由高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演，第2集的全国收视为4%、首都圈收视为4.5%，在有线和综合频道同时段占据第一位，不知道大家有没有开始追剧了呢？

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