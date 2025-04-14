人气漫改剧《再婚皇后》阵容确定！超狂4大选角：申敏儿、朱智勋、李钟硕和李世荣，这阵容太豪华啦！

在全球享有超高人气的NAVER网路漫画代表作《再婚皇后》自从决定确定电视剧化后，选角就备受关注。今日（14）正式宣布由申敏儿、朱智勋、李钟硕和李世荣主演，大家对这阵容期待吗？

《再婚皇后》网路小说从2018年开始连载，享有创纪录的人气，之后又推出网路漫画，2019年开始翻译成多种语言，受到全球读者喜爱。《再婚皇后》讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事。



剧中，申敏儿饰演聪明、天生的气质受到称赞东大帝国的完美皇后「菈丝塔」；朱智勋饰演绝对权力的象徵东大帝国的皇帝、也是娜菲尔的丈夫「索本修」；李钟硕饰演西王国王子兼隐藏秘密「海因里」；李世荣饰演逃亡奴隶出身、觊觎皇后位置的「菈丝塔」。



而《再婚皇后》导演和编剧也是备受期待，由《听见你的声音》、《皮诺丘》、《虽然30但仍17》等作品中凭藉细腻的感情描写而备受喜爱的赵秀沅导演执导，编剧则是曾执笔过创下 OCN 最高收视率《驱魔面馆》的吕芝娜、玄忠烈作家。

阵容确定后，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「真的要好好拍才行...」、「哇！选角都是主演级别啊」、「只要有趣就行，拜托」、「希望能拍得好！演员阵容强大，令人期待」、「很好奇会怎么体现，到底剧本有多好？演员们都确定了」、「朱智勋和李世荣的默契度令人好奇」、「申敏儿和朱智勋年纪太大，很难找到年轻演员吗」、「最近没有李钟硕的作品，所以很好奇来著」、「这四个人一起出演真是太神奇了」、「新人没有不错的演员吗？ 想见新面孔」、「看到选角很期待，拍得有趣一点」等等。



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