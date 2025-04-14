《只要有空》第三季确定5月6日回归！刘在锡与柳演锡再展亲切魅力街头访谈

实境综艺节目SBS《只要有空》第三季的节目即将再度回归！即将於5月6日晚间9点（韩国时间）与观众们见面。
SBS综艺节目《只要有空》徵集了许多民众的短暂空闲时光，由主持人走访前来申请的民众所在地点，与民众见面并且聊聊日常的生活趣事，并且由主持人与嘉宾进行多种小游戏，通过了即可赠送丰厚又实用的礼品给民众。从第一季开始制作以来就深受广大观众们的喜爱，尤其在20岁～49岁的收视年龄层高居同时段综艺节目收视冠军，於是大家对於新的季度也相当期待。
《只要有空》节目组表示第三季的播出时间将订在5月6日晚间，希望大家多多观赏，并且播出时间从10点提早到9点。国民MC刘在锡与人气演员柳演锡的搭配恰到好处，刘在锡总是展现卓越的亲和力与沟通力，而一开始对综艺可说是幼幼班等级的柳演锡也逐渐适应节目节奏，两人与嘉宾互动火花更加有趣，柳演锡更在去年的演艺大赏中以《只要有空》节目获颁新人奖，他也特别感谢他在综艺MC界的「妈妈」刘在锡。
本季的《只要有空》又将邀请到那些「空闲朋友」呢？有更多精彩的故事等待分享给观众们，由主持人带领嘉宾走访各个努力生活的市民的工作与日常空间，以及在每个行程之间也会介绍超多巷弄美食店，看主持人与嘉宾大快朵颐的样子也总是刺激著观众们的食欲，期待五月新季度的播出。
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