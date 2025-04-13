BTS防弹少年团重新夺回男团品牌一位，连续夺冠、粉丝们即将迎来完整体回归！

防弹少年团（BTS）在2025年4月男团品牌评价中夺得冠军一位，荣登男团品牌评价榜首。

根据韩国企业评判研究所的资料，2025年4月的男团品牌评价大数据分析结果显示，第1名为BTS防弹少年团（连续两个月夺冠），第2名为SEVENTEEN，第3名为SHINee。







韩国企业评判研究所针对2025年3月12日至4月12日间所测得的63,170,845笔男团品牌大数据，透过消费者行为分析，测定了男团品牌的参与指数、媒体指数、沟通指数、社群指数。与2025年3月的品牌大数据59,419,864笔相比，增加了6.31%。​

获得男团品牌评价第1名的防弹少年团（RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V、柾国）品牌，参与指数为145,974，媒体指数为1,528,550，沟通指数为2,370,804，社群指数为3,572,279，品牌评价指数为7,617,606。与3月的品牌评价指数6,980,701相比，上升了9.12%。​



研究所所长具昌焕补充：「4月分析中名列第一的防弹少年团品牌，在连结分析中出现频率较高的词汇为『捐款』『纪录』『突破』，关键字分析中则是『J-Hope』『Jimin』『柾国』最为突出。正负面比率分析显示正面评价占91.59%。」



此外，2025年4月的男团品牌评价前10名依序为：防弹少年团、SEVENTEEN、SHINee、BIGBANG、Stray Kids、THE BOYZ、NCT、EXO、BOYNEXTDOOR、TWS。

（品牌评价指数是一项发现消费者网路习惯对品牌消费产生重大影响后，透过品牌大数据分析所制定的指标。男团品牌评价分析能衡量对男团的正负面评价、媒体关注度、消费者的关心程度与互动量。消费者参与的品牌评价推荐数据也被纳入权重计算。）

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