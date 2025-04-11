【韩网热门】女子靠最低时薪26岁存到2亿，一年餐费仅8万韩元！网：「我只够活一个月」

韩国一年轻女子以节约出名，曾出演SBS《生活的达人》，最近做客刘在锡曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，上班族们表示：这期节目千万不能让妈妈看到XD

这名女子名叫郭智贤（音），省钱战绩包括：以最低时薪在26岁存到2亿韩元（现在27岁、存款2.6亿），一年餐费只有8万韩元！曾出版关於节约的书籍，但告诉大家不要花钱买、 去图书馆借阅就行了kkkk



小编看了她的节约历程，高中毕业以来6年都在工作，最初三年月薪只有相当於最低时薪的152万韩元，同时做多种兼职，积极通过奖应用程式赏（reward app）、YouTube内容、写文章、上电视等方式增加收入。 很多家具是在网上买二手或接受免费分享，衣服、水果、咖啡、甜品通过reward app积分免费或超低价购入，租房只找无月租的「全租房」，撤掉电视，手机用MVNO低价手机方案，冬天地暖温度设定在8～13摄氏度、 抱著热水瓶睡觉，外出约会时报名blog体验团免费用餐，10年来都是自己理发，一个月的生活费只有20~30万韩元。 24岁存到1亿还成功申购预售屋，曾经因生活压力酗酒的妈妈也在她的影响下开始节约，并成功存到1亿！



至於如此「极端」节约的动力，其实是来自家庭。 郭智贤国小二年级时父亲患上「郁火病（울화병）」经常暴怒，最终被公司解雇，身为家庭主妇的妈妈不得不去工厂上班，父母没日没夜地吵架。 国中二年级时，郭智贤的姐姐不堪忍受而离开这个世界。 郭智贤认为必须为自己的人生负责，所以从高中毕业开始工作，先制定一个亿的小目标。 如今她为自己的努力成果感到自豪，下一个目标是在30岁存到4亿！



韩国网友评论：

1. 太强... 而且好像很享受节约这件事

2. 她是靠采集和狩猎维生吗？

3. 哇，一个月餐费8万都很困难了，居然是一年???

4. 从19岁开始过这样的生活，真的不是普通人

5. 真的很了不起，即便如此节约，她的支出表里还有10万元捐款，这样的人真的值得尊敬

6. 不仅没有挨饿，甚至还谈了恋爱kkk对她来说，省钱就像呼吸一样自然

7. 也许因为她开朗积极的态度，与其说是「穷人理财」，更适合称为「贤明的消费者」

8. 原以为只是噱头、想批判一下的，但看完影片大为改观... 试过节约的人都会懂她的眼神和态度。 这个年纪即便虚荣心泛滥都不奇怪，她的观念真的值得鼓掌。

9. 节约精神是一方面，这个人本身就很积极坚强，比三十多岁的我成熟多了... 受益匪浅

10. 我试过做那种体验团，又要拍照又要写后记，很辛苦繁琐，坚持不了多久... 我宁愿自己花钱ᅲᅲᅲ

11. 因为不是所有人都能做到，才上电视的吧... 我只是平凡的人类ᅲᅲ

12. 真的很尊敬她，但希望我爸妈不要看到... ㅠ

13. 这程度连我妈也做不到，所以无妨啦

出处：https://theqoo.net/hot/3688841797，https://www.youtube.com/watch?v=TRJmyh6UPuU&ab_channel=%EB%82%98%EB%8A%94%EC%82%AC%EC%9E%A5%EB%8B%98

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