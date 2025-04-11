【韓網熱門】女子靠最低時薪26歲存到2億，一年餐費僅8萬韓元！網：「我只夠活一個月」

韓國一年輕女子以節約出名，曾出演SBS《生活的達人》，最近做客劉在錫曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，上班族們表示：這期節目千萬不能讓媽媽看到XD

這名女子名叫郭智賢（音），省錢戰績包括：以最低時薪在26歲存到2億韓元（現在27歲、存款2.6億），一年餐費只有8萬韓元！曾出版關於節約的書籍，但告訴大家不要花錢買、 去圖書館借閱就行了kkkk



小編看了她的節約歷程，高中畢業以來6年都在工作，最初三年月薪只有相當於最低時薪的152萬韓元，同時做多種兼職，積極通過獎應用程式賞（reward app）、YouTube內容、寫文章、上電視等方式增加收入。 很多家具是在網上買二手或接受免費分享，衣服、水果、咖啡、甜品通過reward app積分免費或超低價購入，租房只找無月租的「全租房」，撤掉電視，手機用MVNO低價手機方案，冬天地暖溫度設定在8～13攝氏度、 抱著熱水瓶睡覺，外出約會時報名blog體驗團免費用餐，10年來都是自己理髮，一個月的生活費只有20~30萬韓元。 24歲存到1億還成功申購預售屋，曾經因生活壓力酗酒的媽媽也在她的影響下開始節約，並成功存到1億！



至於如此「極端」節約的動力，其實是來自家庭。 郭智賢國小二年級時父親患上「鬱火病（울화병）」經常暴怒，最終被公司解僱，身為家庭主婦的媽媽不得不去工廠上班，父母沒日沒夜地吵架。 國中二年級時，郭智賢的姐姐不堪忍受而離開這個世界。 郭智賢認為必須為自己的人生負責，所以從高中畢業開始工作，先製定一個億的小目標。 如今她為自己的努力成果感到自豪，下一個目標是在30歲存到4億！



韓國網友評論：

1. 太強... 而且好像很享受節約這件事

2. 她是靠採集和狩獵維生嗎？

3. 哇，一個月餐費8萬都很困難了，居然是一年???

4. 從19歲開始過這樣的生活，真的不是普通人

5. 真的很了不起，即便如此節約，她的支出表裡還有10萬元捐款，這樣的人真的值得尊敬

6. 不僅沒有挨餓，甚至還談了戀愛kkk對她來說，省錢就像呼吸一樣自然

7. 也許因為她開朗積極的態度，與其說是「窮人理財」，更適合稱為「賢明的消費者」

8. 原以為只是噱頭、想批判一下的，但看完影片大為改觀... 試過節約的人都會懂她的眼神和態度。 這個年紀即便虛榮心氾濫都不奇怪，她的觀念真的值得鼓掌。

9. 節約精神是一方面，這個人本身就很積極堅強，比三十多歲的我成熟多了... 受益匪淺

10. 我試過做那種體驗團，又要拍照又要寫後記，很辛苦繁瑣，堅持不了多久... 我寧願自己花錢ᅲᅲᅲ

11. 因為不是所有人都能做到，才上電視的吧... 我只是平凡的人類ᅲᅲ

12. 真的很尊敬她，但希望我爸媽不要看到... ㅠ

13. 這程度連我媽也做不到，所以無妨啦

出處：https://theqoo.net/hot/3688841797，https://www.youtube.com/watch?v=TRJmyh6UPuU&ab_channel=%EB%82%98%EB%8A%94%EC%82%AC%EC%9E%A5%EB%8B%98

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