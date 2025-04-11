[好片推荐]《精奇大家庭》李升基遁入空门后才懂父母心！意外找上门的孩子改变他的一生

今日即将上映的《精奇大家庭》是令人又哭又笑的亲情温馨喜剧，主演金伦奭以及李升基在片中饰演父子，不过两人的关系几乎降至冰点。某天一对小兄妹意外找上门，让这对父子的关系也产生极大变化。

《精奇大家庭》剧情描述一间人气超旺饺子店「平满屋」的老板（金伦奭饰），虽然富有但有点吝啬，儿子文锡（李升基饰）原本是位医师，却在母亲过世后出家成为僧侣，父子仅在祭祀时能见面，关系不佳。某天一对育幼院来的小兄妹，自称是文锡的儿子与女儿，打乱了这对父子原本的生活……



片中呈现的是两代的亲情纠葛，加上现代人的不孕题材，让本片增加许多看点。饺子店老板在妻子离世后，儿子也出家，孤独的他只能偶尔看著电视中讲授佛法的儿子，期待祭祀日与他见面。不过这位父亲一辈子相当孤单，在韩战时就失去了妹妹，在孤儿院度过青春，因此他遇见了一对前来与「父亲」相认的小兄妹，感到又惊又喜，同时也希望他们不要经历年轻时自己与妹妹分离的痛苦。加上非常羡慕同龄人含饴弄孙的样子，让他直接张开手臂拥抱这两个可爱又懂事的孩子。



片中饰演僧人的李升基，为了生病的母亲而认真读医大成为医师，母亲却在他前往海外进行义务医疗时离世，令他悲恸不已，万念俱灰而决定出家，不过当时的师父给他的一生课题就是「母亲」，希望他能够在僧侣生活中寻找的母亲的真义。尤其现实生活中的李升基也已当上爸爸，他也曾表示因为生了孩子才懂得父母的心情，也逐渐与自己的父母拉近了关系。



片中偶然出现了两个孩子说是文锡的儿女，让他忆起大学时期曾因教授的要求而捐精500多次！可说是子孙满天下了。在照顾这对小兄妹的过程中，他发现父亲比他更加投入，更想真正成为爷爷，也在那一瞬间让他顿悟了何谓母亲，血缘之外，不求回报的付出才是最难能可贵的。甚至有一场戏他无预警被拉去为人诵经，但却因想起自身遭遇而流下眼泪，也令观众们感动不已。



韩国知名影帝级演员金伦奭，观众们对他的印象以《老千》、《追击者》、《黄海追缉》、《黑祭司们》、《露梁：死亡之海》等等为主，这次挑战亲情喜剧演出更是冷面笑匠，当他相当慈祥看著两位小童星的样子，真的流露出非常爱小孩的爷爷目光，那一年代的父亲是威权的，即使想念儿子也不会直接说出口，只能逼他在祭祀时回家，见了面也没有一句好话，是相当典型的父亲。不过透过照顾两个小孩的过程中，也拉近了与儿子之间的距离，生活也变得更加丰富有趣。《精奇大家庭》展现温馨又有趣的亲情，4月11日全台正式上映。



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