疯狂私生饭擅自闯入家中！Super Junior队长利特警告：「再发生会公开身份和报警」

私生饭的行为真的很可恶，大家还是要尊重艺人的隐私当个理性的粉丝啊！

Super Junior 队长利特10日在自己的 IG 限时动态上写下：「擅自闯入家中，最近也有疯狂的私生饭，这让我很惊讶，这已经是第二次了。」他接著警告说：「如果再次发生这种情况，我将会公开身份并报警处理。」



而利特过去也曾多次诉苦说自己饱受私生饭干扰所苦，2012年曾表示「入伍前一天，私生饭一直跟著我。」2017年因爲私生饭，手机号码被泄露，让他发文：「请不要在半夜的时候电话还有传送kakaotalk给我，我的号码好像是在海外被泄露了，因为我白天很早就要去参与录制，放过我一次吧，请在白天的时候打吧，拜托了。」 但是私生饭干扰仍在持续，之后直播也曾因私生饭打电话来而被强制结束。



另外，Super Junior 今年迎来20周年，他们也准备多样的活动，除了综艺节目《睁眼一看Super TV》外，还计划推出专辑、快闪店、展览、演唱会巡演等。而20周年纪念展览「SUPER RECORDS」也在今日公开将在4月25日至5月18日在首尔 MALL OF K 举行。



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