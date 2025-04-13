「88年生」的Super Junior圭贤遇上「11年生」的国中生，一句「你跟我妈同年耶！」让他瞬间发怒

哎呀～现在的小孩子真是，只是实话实说却能轻易的惹怒长辈们XDDD

Super Junior圭贤最新一期网路节目[KyuTV]邀请到了宝贝的后辈弟弟SHINee珉豪出演，两人一起去汉江野餐，标题写道：「我们雄心勃勃地出去，回来却一败涂地」，在泡面的过程中，遇到了人生爆击～。



在等待的过程中，圭贤亲切的跟一旁的学生们打招呼，男学生大喊：「你好帅喔！」圭贤害羞低头后则礼貌互动回问：「你们是国中生吗？」男学生们：「是的。」

圭贤：「你们现在不是应该在学校上课吗？」

男学生们：「我们是来做志工活动的。」



男学生：「我们逃学了～」

圭贤：「逃学了？快回去！！！」

圭贤：「啊...青春真是好啊～。你们是哪一年生的呢？」

男学生们：「2011年生的」

圭贤：「11年生？？？」一旁珉豪也吃惊的张大嘴。



圭贤：「我是88年生的。」（1988年生）

男学生：「哦！你和我妈同年耶！！」

圭贤：「唉一！安静点！！」示意学生们闭嘴，小声点XDDD 珉豪则忍不住大爆笑。



离开时，圭贤恢复亲切的面貌，叮咛大家：「同学们～要好好念书喔。」珉豪也跟大家说加油、再见。

▼爆笑瞬间定位在10:27。



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