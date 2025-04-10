《外伤重症中心》朱智勋5/17来台！亚洲粉丝见面会ASIA TOUR FANMEETING“JUNIVERSE”IN TAIPEI售票资讯公告

近日凭藉Netflix话题医疗剧《外伤重症中心》中「白教授」一角再次爆红的南韩实力派演员朱智勋，即将於2025年5月17日（星期六）来台，於台大综合体育馆举办【2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting 《JUNIVERSE》 in TAIPEI】粉丝见面会，与台湾粉丝近距离互动。

此次《JUNIVERSE》见面会名称，灵感来自「JU JI HOON」与「Universe」的结合，象徵朱智勋与粉丝之间如宇宙般深远且唯一的联结。这将是朱智勋继2013年、2019年之后，第三度来台举办粉丝见面会，这也是朱智勋睽违近六年再度以粉丝见面会的形式访台，预计将掀起一波追星热潮。

出道逾 15 年，朱智勋凭藉实力演技与多元戏路累积了稳固人气。自 2006 年以电视剧《宫》中的皇太子角色崭露头角后，陆续演出《与神同行》系列、《尸战朝鲜》、《智异山》等众多人气作品，成功拓展亚洲及国际市场。



近期，朱智勋也在多部作品中展现精湛演技，成功诠释各式各样的角色。从《爱在独木桥》中，他饰演的深情角色「石志源」，到《照明商店》里的神秘店长「郑元荣」，再到近期引起热议的《外伤重症中心》中所饰演的「白教授」，每一个角色都充分展现了他在驾驭不同人物上的实力与深度。尤其在《外伤重症中心》中，朱智勋以极具力量感与细腻情感的表演，将以韩国「国民医生」李国钟教授为蓝本的角色生动呈现，该剧不但广受好评，同时让他入围第61届百想艺术大赏电视部门「男子最优秀演技赏」，再度攀上演艺生涯高峰。

除了作品表现亮眼，朱智勋对台韩文化交流亦不遗余力。今年 3 月，他曾低调访台，参与文化内容策进院与韩国影视公司签署合作意向书的仪式，表达对跨国合作的支持，也让台湾粉丝更加期待与他的见面时刻。

朱智勋《JUNIVERSE》台北见面会门票将於 4 月 12 日（星期六）13:00 正式启售，通路为全台7-11 ibon 机台及 ibon 售票网站（https://ibontw.com/25_JJH），票价分别为新台币 5,600 元（A区）、4,600 元（B区）与 3,400 元（C区）。凡购票者皆可参与欢送活动并获得限定小卡，更有机会抽中团体合照、签名拍立得与签名海报等多项专属福利。更多详情与最新消息，请关注主办单位 D-SHOW 官方 Facebook 与 Instagram。



【2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting ‘JUNIVERSE’ in TAIPEI】

演出日期：2025年5月17日 (六)

演出时间 : 18:00(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：台大综合体育馆一楼

演出场地地址：台北市大安区罗斯福路四段1号

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/25_JJH)

售票时间：2025年4月12日 (六) 13:00

活动票价：A区$5,600/B区$4,600/C区$3,400

粉丝福利 : 限定小卡/粉丝欢送/团体合照/签名拍立得/签名海报

主办单位：D-SHOW

协办单位：JHARMONY/光尚娱乐/玛沃娱乐

经纪公司：BLITZWAY ENTERTAINMENT





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