超强创作实力派韩国歌手黄致列相隔两年来台北开唱！携新辑回归5月10/11带BAND连开两场，4/13门票开卖！

韩国知名创作实力派歌手黄致列即将在5月10日、11日於Legacy Max 信义剧场举办《2025 黄致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱会，这是他相隔两年再次来台北，也是他2月底发行新专辑后，让许多期待已久的粉丝兴奋不已，「两年真的是等太久了，我好想念大家！」宠粉出名的黄致列心念粉丝，为了答谢粉丝的支持，本次演唱会节目内容全新升级，将带著乐团的华丽阵容呈现给大家，想念他的粉丝大人们务必笔记演唱会门票将於4月13日透过KKTIX正式开卖！

黄致列以独特嗓音与深情演绎风格著称，担任过很多偶像团体的声乐老师，拥有超强歌唱实力，从2016年参加陆综《我是歌手4》暴红之后，在华人地区累积相当多的粉丝，被粉丝腻称「歌手大人」，过去来台北粉丝接机必是盛况空前，亲民的程度也让他成为新闻焦点。

黄致列近年马不停蹄在各城市举行演唱会，今年2月才唱完釜山场， 接著3月份在首尔及成都等地举办签售会，终於轮到台北。最值得一提的是5月10日、11日这两场台北演唱会，将是他在今年2月底推出第三张正规专辑《All Of Me》之后，首场海外专场演唱会。



《All Of Me》这张新专辑是黄致列时隔6年再度发表韩语正规专辑，专辑名称故名思义正是想把黄致列的一切展现给大家，专辑中十首歌曲的歌词全部由他填词，其中《夜空中(Night Sky)》和《美梦(Beautiful Dream)》两首歌更是由他亲自作曲，再度充分发挥他的音乐才华，令粉丝相当期待能听到新歌首唱！

此外，黄致列也不断自我挑战，歌而优则演，首次担任微电影《同行》的男主角，这是黄致列出道以来首次主演电影，初试啼声即获得影评的肯定，该片同时入选第27届富川国际奇幻影展（BIFAN）及获邀参展第19届大阪亚洲电影节（OAFF）焦点单元，《同行》电影主题曲也是由黄致列亲自演唱，5月10日、11日的台北演唱会的歌单中，预料有意想不到的惊喜。

《2025 黄致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱会将带来黄致列全新专辑的感动之作，加上黄致列本身超群的舞蹈实力，这次演唱会内容将与以往不同，除了全新的歌单、全新的舞蹈之外，还有意想不到的COVER曲，带BAND共同演出，让大家近距离感受他极具爆发力的歌声与舞台魅力，除此之外，5月9日还会有一场面对面签名会，粉丝大人们千万别错过与歌手大人共度难忘的温馨5月！

5月9日签名会以及5月10、11日演唱会售票及福利等进一步相关讯息公告，请关注亚士传媒脸书专页：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw



【2025 黄致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI】

演出日期：2025年5月10日18：00

2025年5月11日17：00

演出地点：信义剧场Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信义区松寿路11号6楼

购票方式：KKTIX售票网站及全家便利商店机台

开卖时间：第一场2025年4月13日12:00

第二场2025年4月13日13:00

主办单位：亚士传媒Asia Media

经纪公司：TEN2 Entertainment

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