Hoshi认为在SEVENTEEN小分队活动时感觉「更舒服」，郑容和听完超害怕~慌张看向工作人员求助！

Hoshi 二选一：「SEVENTEEN大型团」VS「两人小分队」更喜欢哪种活动方式？？答案太真实让前辈郑容和好害怕～。XDDD

Hoshi 出演 CNBLUE 郑容和主持的网路节目《郑容和的LP Room》，对於大型团活动，郑容和忍不住感叹：「有一件我觉得很神奇的事情，成员们10年来一个都没落下（离开），以完整体活动到现在，这件事情真的很厉害。」



Hoshi：「应该是各自都有各自的原因，才留下来的。」冷静理性的回答，让郑容和瞬间呆住。



郑容和：「是啊，各种因素，你们又很合拍～公演也很好～粉丝们也很好～，所以说才能够一直这样走下去。」试图用美丽的话术包装这个答案。

接著郑容和又问：「是否有想过会以5~6人组合出道呢？当然！SEVENTEEN永远是13人嘛～。」



Hoshi：「啊...小分队活动的时候感觉更明显了！非常舒服～。」

郑容和：「啊...？？？是我意料之外地回应啊。」默默地环顾四周，眼神慌张彷佛在向工作人员求助！

Hoshi：「（小分队时）参加音乐节目后又去（大型团队）练习，人实在太多了！精神也很混乱，吵吵闹闹的。然后又去音乐节目，因为（小分队）只有两个人活动，感觉很安静又舒服。」



接著又补充道：「特别是因为做妆造时，平常因为人多要花3~4个小时，但只有两人时，很快速地完成就可以上舞台了。」真实的反应让人看了忍不住爆笑，综艺感十足的Hoshi发言，中间更爆料因为人多，连打招呼有时候都有人偷懒：「13人真的很辛苦。」过程也让前辈郑容和的访问狂冒冷汗。

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