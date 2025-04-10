《外傷重症中心》朱智勛5/17來台！亞洲粉絲見面會ASIA TOUR FANMEETING“JUNIVERSE”IN TAIPEI售票資訊公告

近日憑藉Netflix話題醫療劇《外傷重症中心》中「白教授」一角再次爆紅的南韓實力派演員朱智勛，即將於2025年5月17日（星期六）來台，於台大綜合體育館舉辦【2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting 《JUNIVERSE》 in TAIPEI】粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動。

此次《JUNIVERSE》見面會名稱，靈感來自「JU JI HOON」與「Universe」的結合，象徵朱智勛與粉絲之間如宇宙般深遠且唯一的聯結。這將是朱智勛繼2013年、2019年之後，第三度來台舉辦粉絲見面會，這也是朱智勛睽違近六年再度以粉絲見面會的形式訪台，預計將掀起一波追星熱潮。

出道逾 15 年，朱智勛憑藉實力演技與多元戲路累積了穩固人氣。自 2006 年以電視劇《宮》中的皇太子角色嶄露頭角後，陸續演出《與神同行》系列、《屍戰朝鮮》、《智異山》等眾多人氣作品，成功拓展亞洲及國際市場。



近期，朱智勛也在多部作品中展現精湛演技，成功詮釋各式各樣的角色。從《愛在獨木橋》中，他飾演的深情角色「石志源」，到《照明商店》裡的神秘店長「鄭元榮」，再到近期引起熱議的《外傷重症中心》中所飾演的「白教授」，每一個角色都充分展現了他在駕馭不同人物上的實力與深度。尤其在《外傷重症中心》中，朱智勛以極具力量感與細膩情感的表演，將以韓國「國民醫生」李國鍾教授為藍本的角色生動呈現，該劇不但廣受好評，同時讓他入圍第61屆百想藝術大賞電視部門「男子最優秀演技賞」，再度攀上演藝生涯高峰。

除了作品表現亮眼，朱智勛對台韓文化交流亦不遺餘力。今年 3 月，他曾低調訪台，參與文化內容策進院與韓國影視公司簽署合作意向書的儀式，表達對跨國合作的支持，也讓台灣粉絲更加期待與他的見面時刻。

朱智勛《JUNIVERSE》台北見面會門票將於 4 月 12 日（星期六）13:00 正式啟售，通路為全台7-11 ibon 機台及 ibon 售票網站（https://ibontw.com/25_JJH），票價分別為新台幣 5,600 元（A區）、4,600 元（B區）與 3,400 元（C區）。凡購票者皆可參與歡送活動並獲得限定小卡，更有機會抽中團體合照、簽名拍立得與簽名海報等多項專屬福利。更多詳情與最新消息，請關注主辦單位 D-SHOW 官方 Facebook 與 Instagram。



【2025 JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting ‘JUNIVERSE’ in TAIPEI】

演出日期：2025年5月17日 (六)

演出時間 : 18:00(實際演出時間以現場公告為準)

演出地點：台大綜合體育館一樓

演出場地地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/25_JJH)

售票時間：2025年4月12日 (六) 13:00

活動票價：A區$5,600/B區$4,600/C區$3,400

粉絲福利 : 限定小卡/粉絲歡送/團體合照/簽名拍立得/簽名海報

主辦單位：D-SHOW

協辦單位：JHARMONY/光尚娛樂/瑪沃娛樂

經紀公司：BLITZWAY ENTERTAINMENT





韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞