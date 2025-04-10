《背著善宰跑》开播一周年最甜售后合体消息！边佑锡将与金惠奫於日本同台！

2024年的人气电视剧《背著善宰跑》已经播出满1周年了，主演边佑锡也因本剧获得超高人气，日前他更透过SNS提醒大家本剧已经播出一年了。而今日更传出好消息，演员边佑锡将参加在日本举办的《ASEA2025》颁奖典礼，并合体剧中女主角金惠奫！令许多观众们相当期待。

今日由ASEA组织委员会表示，《亚洲明星娱乐大赏2025》（简称《ASEA2025》）将於5月28、29日在日本横滨市K-Arena横滨举行，演员边佑锡将参与本活动，并在颁奖典礼的第二天5月29日以大赏颁奖人的身分出席。活动第一天5月28日活动进行将由THE BOYZ成员柱延，以及团体IVE成员Rei担任主持，演员张根硕将担任第一日的大赏颁奖人，第二天5月29日的主持人则将由演员金惠奫与团体Monsta X亨愿、THE BOYZ成员泳勋担任。



5月29日金惠奫担任MC而边佑锡将担任大赏颁奖人，预计两人将有同框机会。还记得在去年2024的AAA颁奖典礼上，是首度在电视剧《背著善宰跑》播映完毕后的CP合体，当时边佑锡与金惠奫分别都获得6座与4座奖项，两人更在ZEROBASEONE演唱电视剧OST的舞台上撑起小黄伞共同参与，令许多本剧的观众们看得相当开心。



据韩媒报导在4月8日，也是《背著善宰跑》播出正好满一周年的日子，剧组也举办了一周年纪念聚餐，导演以及演员边佑锡、金惠奫、宋志浩、徐慧媛、许炯圭等人在非公开场合见面，畅聊本剧播出一年来大家的心情。边佑锡以模特儿转战电视剧，透过《背著善宰跑》获得了全球火爆的人气，剧中除了演出更演唱多首OST歌曲，OST《阵雨》也在排行榜中居高不下相当长的时间，边佑锡也成了许多产品的代言人，至今广告代言力量仍然非常强大，即便已经播出一年，观众们对他的喜爱依旧不减，仍持续期待著他下一部将与IU合作的《21世纪大君夫人》。



女主角金惠奫也即将有新作品《虽然今天开始是人类》与大家见面，并且睽违三年更将接演电影重返大萤幕，选择了恐怖惊悚题材。并且在日前公布的百想艺术大赏入围名单中，《背著善宰跑》更是让金惠奫与边佑锡都入围了最佳男女主角的奖项，虽然入围者实力都非常强劲，不过能够进入入围名单中，也让喜爱这部作品与两位演员的观众们相当惊喜。



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