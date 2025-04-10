EXO 成员XIUMIN 亚巡开跑 下月来袭澳门 以百变造型 演唱新专辑歌曲

形象「可盐可甜」的EXO成员XIUMIN最近工作忙过不停，不止推出了第二张个人迷你专辑《Interview X》，全新的戏剧作品《许食堂》也在上月（3月24日）正式播出！近日，XIUMIN在忙於宣传新剧的同时，也没忘记一众期待见面的粉丝们，并宣布将会在5月17日来到澳门，於澳门威尼斯人，威尼斯人剧场带来首个个人粉丝演唱会2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU！届时XIUMIN将以多个造型现身，演唱新专辑的歌曲，以丰富的表现与EXO-L们一起留下美好的回忆！

2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > 作为XIUMIN出道十三年首个的亚洲巡回粉丝演唱会，在3月22日以首尔为起点，并於5月17日来到澳门，与期待已久的港澳粉丝见面！ XIUMIN出道以来一直以甜美可爱的形象深受粉丝们喜爱，在演绎风格强烈的舞台时，亦能完美转换形象，充满「反差感」的外表，让粉丝们深陷其魅力当中！在这次的演唱会，XIUMIN同样会展现充满「反差感」的舞台，更会带来全新推出的第二张个人迷你专辑《Interview X》中的歌曲，表现出全新风格的舞台，为粉丝们带来「XIUMIN不为人知的一面」，以全新又成熟的音乐，让大家见证他在音乐路上的成长！

除了在音乐道路上勇於突破自己外，多栖发展的XIUMIN亦在戏剧、综艺节目上大放异彩！近年XIUMIN参与不少戏剧的演出，好像是在3月下旬起播出的奇幻爱情喜剧《许食堂》中，饰演由400年前的朝鲜穿越到现代，然后开起了餐厅的男主角「许筠」（音译），混合了史剧正经的模样与穿越后慌张的样子，XIUMIN充满喜剧感的演技大获好评，展现出作为演员的无限可能性！想看到XIUMIN不同模样？除了死守《许食堂》外，记得也不要错过这次的粉丝演唱会！



2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU门票由港币/澳门币980起，更为一众EXO-L准备了丰富多样的粉丝福利，包括团体合照、彩排、欢送道别、签名海报、官方海报、小卡等，想与XIUMIN近距离接触的EXO-L，记得Mark实售票时间啦！粉丝演唱会门票现将於​​金光票务（www.cotaiticketing.com）、大麦网（www.damai.cn）及Trip.com （trip.com）公开发售。





<2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU>

日期：2025年5月17日（星期六）

时间：晚上8时

地点：澳门威尼斯人 - 威尼斯人剧场

售价：港币HKD / 澳门币MOP $1,880 /$1,680 /$1,380 /$980

公开发售：2025年4月16日（星期三）中午12时起

票务网站：金光票务 - www.cotaiticketing.com / 大麦 - www.damai.cn / Trip.com - trip.com

主办单位 : CCY Entertainment / 小金鹿娱乐

协办单位 : 大名娱乐

票务伙伴：金光票务 / 大麦网 / Trip.com

制作伙伴：Daymaker Creatives

联合制作公司 ：THE BRIGHT WORLD

巡回经纪 : MERRY GO ROUND

粉丝福利详情：

$1,880门票：Hi - Bye（全体）、SOUND CHECK（全体）、团体合照1:20（100名）、亲笔签名海报（50名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,680门票：SOUND CHECK（80名）、团体合照1:20（80名）、亲笔签名海报（30名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,380门票：SOUND CHECK（20名）、团体合照1:20（20名）、亲笔签名海报（20名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$980门票：官方海报（全体）、官方小卡（全体）





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