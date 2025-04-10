【韩网热门】BLACKPINK 男星杂志性感写真大放出！引爆网友热议：有人只是为了骂她吧

BLACKPINK成员Jennie为杂志《HOMME girls》拍摄了一组破格写真。

公开的照片中，Jennie以各种白色、黑色LOOK亮相，仅以小型装饰品遮住重点部位，裸露上半身，大胆展现性感姿态。





韩国网友评论：

1. 我很喜欢Jennie，但看到她露了这麽多次，觉得有些可惜

2. 杂志的受众群是外国人

3. 可是露了也没有很美啊

4. 虽然写真确实拍地不好看，但是留言也太阴阳怪气了吧

5. 我不懂为什么说不舒服的暴露穿著不好会被说是无理批评，本来就是因为觉得不好才说不好的吧。 无理批评（억까）不就是毫无理由地批评才叫无理批评吗...... 这也不是第一次了

6. 一想到喜欢BLACKPINK的我女儿会看到，就觉得不舒服

7. 我觉得还满好看的，也很率性

8. Jennie在个人专辑的造型上也展现了多样性，而且从以前开始，只要是Jennie穿的衣服、鞋子、包包，甚至连上脱口秀时的分层剪裁（layered cut）都会引发话题。 结果那些人只在她穿得稍微有点露时才跑来留言骂人，却总是硬要说这就是Jennie的独特美，强行套上那种说法。 真的一点都没变，跟以前那种无理攻击其他女偶像的时代一模一样

9. 我是因为杂志名太矛盾才进来，没想到留言更矛盾，homme（男子）怎么能和girl（女孩）放在一起

10. 很帅啊，为什么大家都骂她？ 她又不是只拍过1、2次写真

11. 这都能算裸露？？ 很普通啊，在很多写真里都能看到的造型

12. 其实我觉得她不适合这个风格

13. 她本人喜欢就行啊，你觉得不合适，你可以不看

14. 她自己喜欢就行，而且她现在也不算爱豆了吧

15. 即使不喜欢，骂她有什么用？ 只会让艺人的精神状态越来越差

16. 我始终无法相信女爱豆会拍这种写真

17. 我知道有人喜欢，也有人不喜欢，但不要随意评价外貌啊

18. 我很喜欢，她的表情太绝了

19. Jennie的脸像小猫一样可爱，身材也就是那种像小女孩的身材，但在美国却给人一种Hot Girl的感觉，真的觉得很神奇......

20. 因为她看起来太年轻了，所以看了会让人感到有点不舒服

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