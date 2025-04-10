【韩网热门】BLACKPINK 男星杂志性感写真大放出！引爆网友热议：有人只是为了骂她吧
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【韩网热门】BLACKPINK 男星杂志性感写真大放出！引爆网友热议：有人只是为了骂她吧

明星   2025年4月10日   星期四07:56   Tracy  

（封面图源：《HOMME girls》截图）

BLACKPINK成员Jennie为杂志《HOMME girls》拍摄了一组破格写真。

公开的照片中，Jennie以各种白色、黑色LOOK亮相，仅以小型装饰品遮住重点部位，裸露上半身，大胆展现性感姿态。
（图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图）
（图源：《HOMME girls》截图） （图源：《HOMME girls》截图）（图源：《HOMME girls》截图）

韩国网友评论：
1. 我很喜欢Jennie，但看到她露了这麽多次，觉得有些可惜
2. 杂志的受众群是外国人
3. 可是露了也没有很美啊
4. 虽然写真确实拍地不好看，但是留言也太阴阳怪气了吧
5. 我不懂为什么说不舒服的暴露穿著不好会被说是无理批评，本来就是因为觉得不好才说不好的吧。 无理批评（억까）不就是毫无理由地批评才叫无理批评吗...... 这也不是第一次了
6. 一想到喜欢BLACKPINK的我女儿会看到，就觉得不舒服
7. 我觉得还满好看的，也很率性
8. Jennie在个人专辑的造型上也展现了多样性，而且从以前开始，只要是Jennie穿的衣服、鞋子、包包，甚至连上脱口秀时的分层剪裁（layered cut）都会引发话题。 结果那些人只在她穿得稍微有点露时才跑来留言骂人，却总是硬要说这就是Jennie的独特美，强行套上那种说法。 真的一点都没变，跟以前那种无理攻击其他女偶像的时代一模一样
9. 我是因为杂志名太矛盾才进来，没想到留言更矛盾，homme（男子）怎么能和girl（女孩）放在一起
10. 很帅啊，为什么大家都骂她？ 她又不是只拍过1、2次写真
11. 这都能算裸露？？ 很普通啊，在很多写真里都能看到的造型
12. 其实我觉得她不适合这个风格
13. 她本人喜欢就行啊，你觉得不合适，你可以不看
14. 她自己喜欢就行，而且她现在也不算爱豆了吧
15. 即使不喜欢，骂她有什么用？ 只会让艺人的精神状态越来越差
16. 我始终无法相信女爱豆会拍这种写真
17. 我知道有人喜欢，也有人不喜欢，但不要随意评价外貌啊
18. 我很喜欢，她的表情太绝了
19. Jennie的脸像小猫一样可爱，身材也就是那种像小女孩的身材，但在美国却给人一种Hot Girl的感觉，真的觉得很神奇......
20. 因为她看起来太年轻了，所以看了会让人感到有点不舒服

原文：https://theqoo.net/square/3687959287

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