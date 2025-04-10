终於等到啦！《机医》「99s五人帮」＆「安治弘」金准韩将特别出演《机智住院医生生活》，延续世界观！

太期待了！屋哩「99s五人帮」继参与《机智住院医生生活》OST之后，也要特别出演啦！

今日（10）据韩媒 Joynews24 报导，《机智医生生活》「99s五人帮」曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都和金准韩将特别出演《机智住院医生生活》。



《机智住院医生生活》是《机智的医生生活》的衍生剧，讲述在「钟路律济医院」妇产科工作一年的住院医师吴怡瑛（高允贞 饰）、表南京（申始雅 饰）、严梓日（姜有皙 饰）、金嗣绯（韩艺智饰）经过迂回曲折成长爲大人的过程。不是律济医院本院，而是前往钟路律济医院，描绘出更加广阔的世界观。特别是以妇产科爲中心，不仅讲述医生、护理师，还讲述产妇、患者、监护人等到医院就诊的所有人的故事。



而「99s五人帮」和只出演第一季「安治弘」都将特别出演《机智住院医生生活》，他们会以什么样的形式登场？让观众们都超期待！ 此外，之前在律济医院的官方网站还公开「熊熊CP」杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩真 饰）结婚的消息，但...因为是愚人节那天发文，实在是让人太好奇啦！在《机智住院医生生活》会不会听到两人的结婚故事呢？



《机智住院医生生活》由参与《请回答1988》、《机智医生生活》金宋熙作家执笔，《Drama Special－污迹》、《为你心动》李民秀导演执导。《机智医生生活》和《请回答》系列的申沅昊导演和李佑汀作家也作爲创作者参与其中，将在12日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻