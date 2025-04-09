从脸到声音都有CP感！郑恩地&李浚荣《24小时健身俱乐部》播前先合唱〈晚餐歌〉！

郑恩地与李浚荣携手主演的新剧《24小时健身俱乐部》本月30日就要开播，两人竟早早就开始「营业」！合作cover了知名日语歌tuki.的〈晚餐歌〉！

郑恩地与李浚荣版本的〈晚餐歌〉就在稍早於郑恩地YouTube频道公开。底下网友留言「这什么组合太棒了」、「恩地姐姐歌唱得真好，所有人应该都要知道」、「互相静静地为对方合音，最后一起爆发的唱功让我瞬间疯狂」、「什么阿还以为是外貌美食店，连音色都很搭，真期待《24小时健身俱乐部》」、「昨天有《十五夜》直播，还有今天的〈晚餐歌〉Cover，两人为了宣传一直诱惑人，真感动。怎么会有演技和唱歌都那么厉害，很难得的CP呢？」……



「两人都是万能艺人」、「两人合音绝了……疯了……」、「不愧是2.5代主唱女王，恩地日语发音太好了，赞叹不已」、「浚荣的音色真的是宝物，居然还是跟恩地，真的是养耳组合ㅠㅠ 真的是一首美丽又可爱的歌ㅠㅠ 太好听了」、「恩地姐姐真的无所不能，韩语理所当然，英语日语也唱这么好，再次被迷住」、「恩地和浚荣，两位声音也很有化学反应，瑟瑟发抖」、「每天都像礼物般的郑恩地❤ 浚荣的声音也很好听！！！」……等等。

▼MV尾声还有两人笑场花絮，郑恩地发IG限动还称李浚荣剧中称呼说：「和都馆长合唱了一曲。」



郑恩地和李浚荣，一个出身女团Apink一个出身男团U-KISS也组过限定团UNB，两人都是歌手兼演员，确定合作《24小时健身俱乐部》后，就有不少粉丝期待他们都会献唱OST。郑恩地上次献唱OST是去年自己主演的《她的日与夜》〈Stay〉，李浚荣则是今年《我的浪漫电影》〈Under Sunset（男声版）〉。

他们率先翻唱了日语歌〈晚餐歌〉，日语对他们来说也不难，Apink在日本出道过，郑恩地在日本演唱会也翻唱过日语歌，而李浚荣solo发行过日语专辑。

两人的新作《24小时健身俱乐部》就在30日於KBS 2TV首播，官方目前已释出两支预告，大家光看预告便称赞两人很有化学反应呢！特别的是，两人各自的上一部作品《她的日与夜》与《苦尽柑来遇见你》都获得非常好的成绩，能否吸引观众以重振KBS迷你剧收视，值得关注。



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