《协商的技术》赴济州岛取景，找「本地人」少女时代俞利特别演出！收视再飙高8.1%！（EP.7-8）

《协商的技术》7、8集除了剧情之外，最大亮点应是特别演出的权俞利（Yuri，少女时代成员）和济州岛「Dado渡假村」了。第8集更再次打破开播以来收视率，达到8.1%！周周都突破！

（以下提及剧情）

关於7、8集情节，M&A组为了解决宋在植会长（成东镒 饰）个人为了买坐渡假村而拿股票贷款一事，决定游说各方买卖度假村。随著剧情发展会明白渡假村是会长买给女儿宋志奥（权俞利 饰）的，宋志奥不愿卖，会长便不会同意出售。



M&A组亲自来到济州岛视察Dado渡假村，先是意外和宋志奥有了交流，善於观察细节的尹洙诺很快便发现会长买下渡假村的理由以及宋志奥不愿出售的理由。宋志奥生病了，癌症复发的她不愿再开刀，只想在Dado享受她最后的时光。M&A组看穿她的脆弱后，宋志奥答应出售Dado，也亲自向父亲打电话。



第8集又展现了《协商的技术》一贯的「感人收尾」，宋志奥和会长父女通话的场面让观众备受感动，有人说「『谢谢』可能也是我最想从孩子口中听到的话」。M&A组在买卖合约上亦针对宋志奥的需求考虑完备，也遵守了他们最基本的处事原则与风格。

剧中出现的济州Dado渡假村实际上存在，正取景济州岛的「波多酒店」(Podo Hotel)，而俞利或许也可以说是「就地选用」，俞利去年8月便在个人YouTube频道透露在济州岛渡假，并且想搬到济州生活、已在找房子，12月就在《藉口Go》透露已搬到济州生活了，只有工作才会回到首尔，3月在宋恩伊YouTube聊过济州生活。她这几个月来IG晒的都是在济州的生活照，看起来非常享受。



剧中她扮演外表过度开朗的宋志奥，有网友批评她的演技还是很差、看起来很尴尬，但也有人替她解释她演的就是装作开朗的角色，给人尴尬反而代表演得很好。而和成东镒通话的情节，两人热泪盈眶，便比较少人批评俞利的演技了，大多表示受到感染跟著哭了。

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戏份都播出后，俞利在IG发了当时拍下的多张照片说：「谢谢《协商的技术》让我特别演出，宋志奥幸福吧！Dado渡假村再见。」拍戏当下似乎也很享受。



《协商的技术》接下来情节，接续第8集最后一幕，宋在植要拔擢尹洙诺当高层，第9集预告尹洙诺确实加深了宋在植对自己的认可，宋在植又丢出要他帮忙卖掉高尔夫场的题目。9、10集已播出，全集内容香港观众都可至黄Viu煲剧平台收看。

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