G-Dragon领衔《Good Day》大会惊现神隐现场！金秀贤遭白线切割零痕迹消失术

MBC人气综艺《GoodDay》4月6日播出的「名场面拍卖大会」上演震撼一幕：因未成年交往争议缠身的演员金秀贤遭节目组全面封杀，制作组祭出「白线切割术」将其身影彻底抹除，引发韩网热议。

当日特辑集结顶流阵容，G-Dragon率领「88Line成员」任时完、黄光熙、李洙赫，与曹世镐、Code Kunst等艺人展开珍藏品拍卖大战。 在GD亲自操刀的团体歌曲《Telepathy》企划中，六位身著黑色牛仔套装的艺人於传奇录音室完成特别舞台，唯独本该同属「88Line」的金秀贤人间蒸发。

据制作组证实，原参与全程录制的金秀贤因被爆出与已故演员金赛纶未成年时期发展六年恋情，自3月17日起遭遇节目组「影像清除令」。 面对金秀贤坐在主嘉宾席中央的棘手画面，剪辑团队祭出绝杀——通过添加白色分隔线将画面精准切割，即便在集体镜头中也实现「图元级消失」。 更耐人寻味的是，本该全员到齐的录音室环节里，制作组直接采用「查无此人」的硬核处理，令其存在痕迹完全归零。



这场堪称韩国综艺史最严苛的「艺人净化行动」背后，是制作组对舆论风暴的回应。

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