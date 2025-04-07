形象碎一地！全炫茂&BoA直播过去2天了仍在热搜榜第一！网友气炸：快向朴娜勑道歉

主持人全炫茂与歌手BoA的醉酒直播的后续风暴仍在持续，事情虽然已经过去了2天，依旧在韩网热搜中登顶，引发强烈批评。

5日晚8点，全炫茂透过自己的个人帐号开启了直播，并与BoA打招呼。 在这场直播中，两人正在家中喝酒，特别是BoA表现出舌头打结、明显醉酒的模样，全炫茂则表示「其实没喝多少，也没醉，是在演戏」来试图收场。 BoA还与全炫茂有些自然的肢体接触，引人注目。



当天，全炫茂短暂开启了第一场直播后结束，随后又开启了第二场直播。 他解释第一次开直播的原因是「有人一直叫我试著开直播，所以我就试试看了」，接著介绍了BoA。

BoA说：「我是第一次来炫茂欧巴家，没想到这么脏乱。」她接连指摘对方家中环境，全炫茂虽然有些慌张，但也解释这只是节目效果。BoA还说：「我现在正努力制作新专辑，如果我上了《我独自生活》，我会来曝光炫茂欧巴的家，因为真的很脏。」她一边说著，一边摸了全炫茂的脸颊，继续展现亲昵举动。 当有观众问到全炫茂与朴娜莱的当时，BoA回应说：「他们应该不会交往」、「哥哥太可惜了」，让无辜的朴娜莱突然被牵扯其中。 BoA说「欧巴太可惜了」这番话，引起最大程度的负面反应。



此外，BoA还说了「闭嘴（Shut Up）」等话，当全炫茂提醒她小心一点时，她回应：「我是比较接近Afreeca TV（直播平台）风格的人」，展现出一种轻松的态度。 当全炫茂称赞她「看起来很漂亮」时，BoA回应：「我本来就漂亮啊」，两人营造出暧昧甜蜜的氛围。

随著全炫茂的手机接到多通来电，BoA问是谁打来的，全炫茂回答是经纪人，并表示：「公司现在炸开了，理事喝醉了演戏，祝大家周末愉快，ByeBye~」然后匆忙结束了直播。

对此，网友们的负面反应持续涌现。 有人评论说：「BoA喜欢全炫茂吧」、「朴娜勑招谁惹谁了」、「真的没必要说谁比较可惜这种话」、「对所有人都很无礼」、「BoA的发言也让全炫茂看起来不怎么好」、「对BoA的滤镜碎一地，为什么要提到不在场的人，还敢说『可惜』，太失礼了」、「BoA就该在所有人鼓掌的时候以传奇式人物谢幕，给大家留下最美好的回忆，为什么要上直播啊，名声都败光了」、「BoA毫无形象可言」等，针对两人的批评在网路社群与SNS上迅速扩散，引发一场又一场争议风波。



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