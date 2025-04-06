BoA在全炫茂家醉酒直播，暧昧捏脸+无礼发言引争议：「朴娜勑不配和欧巴交往」

昨晚8点左右，全炫茂在家透过IG进行直播，歌手BoA也在现场，两人都因醉酒而脸颊泛红，言行亲昵大胆令人不安，还提到与全炫茂有绯闻的女谐星朴娜勑，BoA坦言自己讲话风格火辣直接、适合当直播主。

全炫茂表示在BoA建议下开了人生第一次直播，第一次直播5分钟就结束，随后开启第二次直播回答观众提问，总计直播了20分钟。

有观众问全炫茂和朴娜勑是否真的在交往，BoA抢答：「我觉得不会。」全炫茂：「我都还没回答耶！请马上删除。」BoA表示两人不可能在一起，全炫茂问是觉得朴娜勑可惜吗，BoA：「不，我觉得欧巴可惜。」全炫茂提醒现在正在直播，BoA表示无所谓：「我是适合AfreecaTV的人。」（*韩国最大的实况直播平台）



全炫茂建议BoA出演《我独自生活》，BoA表示如果可以跟全炫茂交换房子一天就同意出演，随后开始评价全炫茂的家居装潢糟糕，客用洗手间不够干净、即便用蜡烛也无法压制恶心的气味，全炫茂打圆场说是为了让人清醒。BoA又说房间里堆了太多物品、十分凌乱，全炫茂说那些是用心摆放的奖杯，BoA：「连奖杯在哪都看不到。 我们应该过得舒适愉快。」



BoA说全炫茂只露出半边脸时很像李章宇，全炫茂表示以后只用半张脸活动好了。有粉丝表示上司很糟糕、询问如何在工作中减轻压力，BoA：「干脆辞职吧。开玩笑啦，我上班时如果遇到和自己意见不一致的上司，某种程度上需要假装配合。」全炫茂也表示同意。

有观众问两人是否喝酒了，BoA举起酒杯说是的，但全炫茂一直否认称喝的是大麦茶、只是表演喝醉而已。BoA不满地表示：「什么大麦茶，现在大家也应该知道了。」还用手捏住全炫茂泛红的两颊：「欧巴，对不起，我们喝酒这件事已经被发现了。」



直播后半段多次有电话打进来，全炫茂表示是经纪人在著急、公司已经乱成一锅粥，随后结束了直播。

有网友表示两人看起来关系很好、醉后反应很可爱，虽然当事人酒醒后可能会后悔，但至少看的人很开心。也有人批评两人酒后失态，关於其他艺人的贬低发言更是无礼。



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