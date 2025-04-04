李升基在与前公司Hook娱乐的对抗中胜诉！获得5.8亿赔偿金：「希望后辈们不要陷入这种恶性循环之中」

歌手兼演员的李升基对前经纪公司Hook娱乐提出的结算金诉讼中，最终迎来了胜诉。

今天（4日）下午，於首尔中央地方法院民事合议第20部，针对Hook娱乐向李升基提出约9亿韩元的「债务不存在确认诉讼」的宣判审理正式进行。



法院当天判决：「绿蛇传媒（초록뱀，Hook娱乐更名后的公司名称）应支付李升基5亿8137万韩元及其延迟利息，至於绿蛇传媒其余的报酬请求与反诉部分全数驳回。」

先前，李升基於2022年11月指控Hook娱乐未正确结算音源收益，对Hook代表权真英与财务负责理事等人，提出涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（业务上侵占、诈欺）的刑事告诉。



对此，Hook娱乐曾向李升基支付了54亿韩元的结算金，而李升基扣除诉讼费用后，将剩余的50亿韩元捐赠社会。当时Hook主张，已支付的54亿中包含13亿的既有结算金与41亿的未结音源收益与利息，反而认为曾过度支付李升基广告收益，应追回部分金额。

对此，李升基表示，自2009年到2022年间的音源收益约为96亿韩元，反而应再获得约30亿韩元的广告收益等结算金。

在去年5月，李升基亲自出席了该诉讼的第二次审理，表示：「对於一直信任的公司与权代表长期以来欺骗我这件事，感到极大的背叛。」



接著在第三次辩论中，公开了2022年8月李升基与Hook娱乐某A理事之间的录音档。根据录音，A理事强调李升基是「负收益歌手」，并提到：「虽然不至於像用苹果箱装钱那样夸张，但当时确实有这样的状况。因为行销费太高了。」、「给记者们一点钱什么的，现在也还是这样在做。」以此提及用於宣传的业务支出。但当时负责媒体应对的B理事则反驳：「关於我们向记者提供金钱或其他贵重物品的说法，并非事实。」

到了11月进行的第四次审理中，李升基以被告身分出席，并向法院恳请：「请关照我们...这些像我一样的后辈艺人，让他们不再因结算问题而陷入痛苦的恶性循环中。」

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