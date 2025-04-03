【韩网热门】住在澳洲的YTR谈澳洲意外地忧郁症高发的原因，与韩国刚好相反！网建议「快来韩打工度假」

住在澳大利亚的韩国YTR「느네언니」表示，澳大利亚其实有很多忧郁症患者，原因是生活太安逸了！！！

安逸意味著无聊，过度也不是好事。 韩国人因为过度疲劳、生活压力大、每天被工作追赶而患上忧郁症，澳洲人正相反，时薪是韩国2倍的30美元，每天稍微工作就能赚到30万（韩元）可以回家了，玩一段时间后没钱了再去赚个30万，不管做什么都薪水很高，人就会变得懒惰、失去目标意识。 而且即便混日子也不会被人说三道四，因为大家都这样。 有的人过得很开心，有的人则质疑生活的意义：「每天这样喝酒真的对吗？」於是变得忧郁悲伤。 简单来说就是分为两类：享受安逸的人，陷入无力感的人。



韩国网友评论：

1. 我应该出生在澳洲ᅮᅮ

2. 我超爱无聊，有自信把懒惰的日子过得非常好

3. 韩国是有趣的地狱，澳洲是无聊的天国...

4. 对於那些安逸的澳洲人，推荐来韩国打工度假...

5. 只有我们羡慕他们，他们不会羡慕我们

6. 再怎样也比累得要死还赚不到钱要好吧...

7. 在韩国根本没空无聊hhhhh

8. 小时候在澳洲住过几个月homestay，真的很安逸很好。 而且超多party... 明明只是国小生

9. 移民澳洲的人说，他的小孩们觉得首尔太好玩，每到放假就吵著要去韩国。 而住在韩国的侄子们则觉得澳洲很好玩，每到假期就想去澳洲kkkk

10. 我总是被「一定要成功」的强迫观念折磨，睡满7小时都会觉得自己太懒惰，这让我很痛苦 ᅲᅲ 真的好羡慕 ᅲᅲ

11. 所以疲惫的韩国人去澳洲打工度假就会获得疗愈kkkk

12. 哇，这不就是乌托邦吗

13. 我喜欢韩国，够刺激！

14. 赚了钱也没什么可玩的，太无聊了

15. 物价和月租也是2倍...

16. 住纽西兰时感觉当地人也这样kkk他们反而憧憬纽约那样的高强度大都市

17. 我就住在澳洲，完全没有共鸣kkk每个人生活的地方都不一样啊

18. 住墨尔本的亲戚说她根本胡扯kkkk忙得要死... 城市里都一样吧。 去乡下生活都很安静...

19. 我朋友在夏威夷开餐厅，职员工作一个月就辞职了，问他接下来要做什么，他说要用赚的钱玩6个月kk说自己工作得太辛苦了... 因为都是这种文化，所以超难找到职员

20. 虫子是唯一（也是最大）阻力

出处：https://theqoo.net/hot/3677761888

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