等了好久！《弱美男英雄Class 2》确定4月25日公开：失去笑容的朴志训，将遇上「反派」李浚荣还有新朋友们

由朴志训、崔显旭、洪庆主演《弱美男英雄Class 1》在2022年11月在 Wavve 上线，受到许多观众的喜爱，由於第一季好评不断，加上结尾埋下不少伏笔，让许多观众们都纷纷敲碗第二季。

《弱美男英雄Class 2》也确定转到 Netflix 并於将在4月25日公开。公开的海报中，延时恩（朴志训 饰）虽然伤痕累累，但是从他坚定的眼神中，可以看出他没有结束的战斗。



预告中，延时恩与可疑的对手金成济（李浚荣 饰）展开激烈战斗，他说：「秀浩（崔显旭 饰）啊～我又打架了，对不起。」没能守护朋友而留下心理创伤的延时恩也失去了笑容，转学到银章高中后，学校也一直有「听说他是杀人才转过来的」、「哇～他一定是神经病」的传闻。



而新朋友朴厚民（厉云 饰）、徐俊泰（崔民英 饰）、高贤卓（李敏宰 饰）也要他不要在意那些传闻，并伸出援手走向他。但...延时恩却告诉他们自己一个人比较自在，筑起了一道高墙。随著他们经常伸手、找他一起出去玩，延时恩也终於向他们敞开心扉。



在银章高中里，暴力也没有停止。威胁学校内外的更大的暴力延时恩非常愤怒，更用冰冷的口气说：「不要太过份！」警告对方。带著心理创伤转学的延时恩爲了不再失去朋友而展开的凄惨的生存记和灿烂的成长故事将如何展开？令人期待！



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