秀智＆朴宝剑继颁奖典礼、电影后，又一起参加活动！两人自拍照曝光，网友敲碗：二搭拍部电视剧吧

秀智今日（2）通过 IG 分享了近况！公开的照片中，是她和朴宝剑参加精品品牌活动，两人优越的外貌，吸引大家的视线。

秀智和朴宝剑曾多次一起主持过《百想艺术大赏》，去年还合作电影《Wonderland》，他们在剧中饰演恋人，当时剧照公开也获得很好的反响。而这次的照片公开，也再次引发热烈讨论，网友：「我喜欢这个售后」、「这个组和真的很养眼」、「可以再拍一部剧吗」、「男帅女美」、「二搭拍部浪漫的剧吧」、「两位的脸真的好好看」等等。



秀智最近被选爲电影《白雪公主》的特别合作音乐艺术家，还献唱主 OST〈Waiting On A Wish〉，MV 一曝光也让不少人大赞「真人版白雪公主」。而她的下一部《都会实现吗》预计在今年第四季度在 Netflix 上线，该剧讲述掌握对方生死权的感情过剩的 Genie（金宇彬 饰）遇到感情缺陷的佳英（秀智 饰）之后，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。是金银淑编剧的新作，也是她和金宇彬继《任意依恋》之后时隔7年再度合作。



而朴宝剑最近通过 Netflix《苦尽柑来遇见你》的「宽植」一角，受到了很多人的喜爱。新作《Good Boy》预计在5月底播出，该剧讲述通过特招成爲警察的奖牌得主们，用警察证件代替奖牌，与充满不法行爲的世界进行斗争的故事。由朴宝剑、金所泫、吴正世、李相二、许城泰等演员共同出演。



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