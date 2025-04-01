《柔美的细胞小将》《财阀X刑警》安普贤和AM娱乐签订专属合约，与申敏儿和金宇彬成为同门！

热门韩剧《柔美的细胞小将》、《今生也请多指教》、《财阀X刑警》的男主安普贤正式与 AM Entertainment 签订专属合约。

4月1日，AM Entertainment 宣布与安普贤签约的消息，并表示：「安普贤凭藉自身独特的色彩，在多部作品中塑造了极具魅力的角色，能够与他携手同行，我们感到非常高兴。我们将全力支持他，让他能够充分展现自身实力与多才多艺的魅力。」随后也补充道：「希望大家能够多多关注并支持成为 AM Entertainment 新成员的演员安普贤。」



安普贤於 2014 年透过 KBS2 电视剧《黄金交叉》出道，之后陆续出演 KBS2《太阳的后裔》、JTBC《梨泰院Class》、MBC《KAIROS：化时为机》、tvN《柔美的细胞小将》、Netflix《以吾之名》、tvN《军检察官多伯曼》、tvN《今生也请多指教》，以及电影《露梁：死亡之海》、《辣手警探2》等多部作品，凭藉无可取代的存在感，成长为实力派主演级演员。





安普贤在每部作品中都展现出卓越的角色消化能力与扎实的演技实力，逐步确立了千变万化的演员形象。近期，他在 SBS X Disney+《财阀X刑警》中饰演放荡不羁的财阀三世兼空降刑警「陈利手」，完美诠释从搞笑到沉稳的多层次演技，并带来痛快刺激的动作戏，获得观众们热烈回响。该剧更在播毕前便确定制作第二季，而安普贤也凭藉此剧荣获「2024 SBS 演技大赏」迷你剧类型动作部门最优秀演技奖，进一步证明了他的实力。





除了戏剧与电影，安普贤也积极参与综艺节目，展现多样魅力。特别是在 tvN 综艺《白Packer》（背包厨神白种元）中，展现细心又温暖的性格，也成为节目中助力极大的优秀成员，成功俘获观众的心。



未来，安普贤将继续展开多元的演艺活动。他与润娥主演的电影《恶魔搬来了》即将上映，将以亲民形象与观众见面。此外，目前正拍摄 JTBC 新剧《神之珠》，在剧中饰演寻找护国圣物的护送队都领（特任指挥官）「白洁」，与演员李星民携手合作，备受期待。



AM Entertainment 旗下艺人包括申敏儿、金宇彬、李凤辇、梁玄敏、崔宇成...等人。



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