金秀贤今日记者会不开放提问，横竖再爆照「高二金赛纶半夜为他炖汤」！网友叹「恶犬互咬」预测记者会说辞

金秀贤昨日宣布将於今天下午召开记者会，当事人与律师共同出席，不接受提问。 昨日深夜，爆料YTR「横竖研究所」临时透露了更多金秀贤和金赛纶的交往细节，再次引起讨论。

横竖研公开了一张金秀贤坐在桌边用餐的照片，写道：「你记得这『影片』是什么场面吧？ 当时读高二的金赛纶夜里11点20分用心制作的辣炖鸡汤。」横竖研称金秀贤在那天淩晨1点给金赛纶唱了《拥抱太阳的月亮》主题曲，警告他不要再指使李镇浩做奇怪的事、不要再折磨金赛纶家人，劝他尽早做出有诚意的公开道歉：「你已经把金赛纶演员折磨得很彻底了。」

横竖研表示，会留意金秀贤和律师在记者会上玩什么把戏，并将对此作出「相应的措施」。



韩国网友看到这一临时爆料后更觉得金赛纶可怜，质问金秀贤怎么好意思吃高二女生做的饭菜，督促他尽快道歉：「本应跟朋友一起去咖啡厅、吃火锅的年纪，却在给老男人炖鸡汤？」「高中女生伺候比她年纪大那么多的男人，金秀贤真的是金赛纶人生中的灾难。 所以必须杜绝成年人和未成年人交往」。

也有网友指责横竖研加了不相关人士的标签（韩佳人、左派、亲中等），语气也颇为偏激（「下地狱吧」等），认为横竖研也不过是为自己的利益而行动，只是刚好形成「恶人自有恶人磨」的局面，为遗属只能找这种人帮忙发声感到难过：「能打败垃圾的只有另一个垃圾」「 虽然很讨厌横竖研，但如果不是这样闹，会有人听金赛纶遗属讲话吗？」「没有任何媒体为遗属发声，这是他们唯一的选择，攻击传信人是要怎样？」「如果是其他媒体可能早就被收买了，幸亏横竖研是为流量不择手段的网红，才能互殴到底」「比起上蹿下跳的横竖研，到现在仍沉默的共犯媒体更令人恶心」「如果金秀贤没犯罪就行了，何必苛责横竖研」「不想看到横竖研，也不想金赛纶私生活一直被公开... 金秀贤赶快道歉滚蛋吧ᅲ」「今天记者会好好讲话，道歉然后隐退吧」。



另外，已有网友预测记者会的说辞可能是「对相爱的理解有差异」，金秀贤看金赛纶原生家庭不好、把她当妹妹照顾，没想到她把关爱误会成爱情; 交往后发现她有很强的控制欲、分手后仍不停骚扰，所以选择一概无视，对7亿存证信函也不知情。 而带律师出席、不接受提问，很可能意味本次记者会的主旨不是道歉，而是警告媒体、YTR、遗属不要再发布讯息，否则一概起诉。

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