【韩网热门】《苦尽柑来遇见你》IU 90年代婚纱照！网友：想到了我妈

《苦尽柑来遇见你》迎来大结局，每一位演员都以精湛的演技感染观众，细腻的情感激发大家的共鸣，看得所有人直呼「每集必哭」！

IU在剧里一人分饰两角，既是年轻的妈妈爱纯，也是女儿金明。 金明结婚时所穿的简约缎面婚纱搭配复古蓬蓬袖、珍珠配饰，妆容偏自然裸色系，完美营造出90年代的风格。



韩国网友评论：

1. 垫肩和妆容，彷佛看到了妈妈的结婚照

2. 要哭了

3. 想到了我爸妈的婚纱照，尤其是这件婚纱

4. 我还以为是我妈

5. 这个场景里的IU实在太美了，整个外景戏都很美，采光、角度、妆容、婚纱等等，每一个细节都很完美

6. 很适合她

7. 非常符合那个年代，我家所有90年代结婚的亲戚全都穿的这类婚纱

8. 金明的嘴角和宽植一模一样

9. 我妈和金明同岁，婚纱很相似，尤其是垫肩

10. 全家福照片太美了

11. 很考究的造型

12. 那个年代就是这种妆容

13. 新娘妆一模一样

14. 从《德鲁纳酒店》我就发现了，她很适合浓妆

15. 连这些都能完美消化的IU，真的美到爆

16. 更强调唇形和口红颜色，完全就是妈妈的婚纱照

17. 和我妈结婚时的妆容一模一样，IU适合到令人震惊，非常美，完全不土

18. 造型其实很土，但是为什么在她身上就那么美

19. 我感觉IU适合一切妆容和一切发型

20. 我爸妈88年结婚的，造型很类似，80年代后期到90年代中，流行趋势差不多啊

21. 妈妈穿了粉色韩服

22. 和1966年出生的我妈的婚纱照一模一样

23. 她好适合这类夸张的妆容和夸张的婚纱，自然光绝美

原文：https://theqoo.net/square/3672820365

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