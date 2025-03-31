金秀賢今日記者會不開放提問，橫豎再爆照「高二金賽綸半夜為他燉湯」！網友歎「惡犬互咬」預測記者會說辭

金秀賢昨日宣佈將於今天下午召開記者會，當事人與律師共同出席，不接受提問。 昨日深夜，爆料YTR「橫豎研究所」臨時透露了更多金秀賢和金賽綸的交往細節，再次引起討論。

橫豎研公開了一張金秀賢坐在桌邊用餐的照片，寫道：「你記得這『影片』是什麼場面吧？ 當時讀高二的金賽綸夜裡11點20分用心製作的辣燉雞湯。」橫豎研稱金秀賢在那天淩晨1點給金賽綸唱了《擁抱太陽的月亮》主題曲，警告他不要再指使李鎮浩做奇怪的事、不要再折磨金賽綸家人，勸他盡早做出有誠意的公開道歉：「你已經把金賽綸演員折磨得很徹底了。」

橫豎研表示，會留意金秀賢和律師在記者會上玩什麼把戲，並將對此作出「相應的措施」。



韓國網友看到這一臨時爆料後更覺得金賽綸可憐，質問金秀賢怎麼好意思吃高二女生做的飯菜，督促他盡快道歉：「本應跟朋友一起去咖啡廳、吃火鍋的年紀，卻在給老男人燉雞湯？」「高中女生伺候比她年紀大那麼多的男人，金秀賢真的是金賽綸人生中的災難。 所以必須杜絕成年人和未成年人交往」。

也有網友指責橫豎研加了不相關人士的標籤（韓佳人、左派、親中等），語氣也頗為偏激（「下地獄吧」等），認為橫豎研也不過是為自己的利益而行動，只是剛好形成「惡人自有惡人磨」的局面，為遺屬只能找這種人幫忙發聲感到難過：「能打敗垃圾的只有另一個垃圾」「 雖然很討厭橫豎研，但如果不是這樣鬧，會有人聽金賽綸遺屬講話嗎？」「沒有任何媒體為遺屬發聲，這是他們唯一的選擇，攻擊傳信人是要怎樣？」「如果是其他媒體可能早就被收買了，幸虧橫豎研是為流量不擇手段的網紅，才能互毆到底」「比起上躥下跳的橫豎研，到現在仍沉默的共犯媒體更令人噁心」「如果金秀賢沒犯罪就行了，何必苛責橫豎研」「不想看到橫豎研，也不想金賽綸私生活一直被公開... 金秀賢趕快道歉滾蛋吧ᅲ」「今天記者會好好講話，道歉然後隱退吧」。



另外，已有網友預測記者會的說辭可能是「對相愛的理解有差異」，金秀賢看金賽綸原生家庭不好、把她當妹妹照顧，沒想到她把關愛誤會成愛情; 交往後發現她有很強的控制慾、分手後仍不停騷擾，所以選擇一概無視，對7億存證信函也不知情。 而帶律師出席、不接受提問，很可能意味本次記者會的主旨不是道歉，而是警告媒體、YTR、遺屬不要再發佈訊息，否則一概起訴。

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