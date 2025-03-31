金秀贤今日举行「不接受提问」记者会！Sulli雪莉亲哥哥再呛：「这是什么记者会？」

金秀贤和已故演员金赛纶从未成年时期开始交往，就要求偿还7亿韩元债务的过程受到质疑。与此同时，过去在电影《Real》中强迫 Sulli（雪莉）等演员裸露的主张浮出水面，成爲争议的中心。

随著争议越滚越大，今日（31）金秀贤将召开记者会表明立场。经纪公司 Gold Medalist 在30日发公告称，将於31日下午4时30分在首尔麻浦区斯坦福酒店举行记者见面会，Gold Medalist 表示：「最近的事情让大家担心，感到非常抱歉，爲了亲自与记者们见面，向记者们传达消息，特别安排这个场合。当天律师事务所 LKB & Partners 的金律师和金秀贤将发表立场， 除了发表立场外，没有记者提问环节，请大家谅解。」



对於记者会没有提问环节，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「不接受提问的记者会，只想说自己的事情」、「都不接受提问，爲什么要召开记者会啊」、「演技大盛宴」、「如果不接受提问，那就发表立场报导后结束吧」、「整理剧本了啊^^怎么了，你不是说理直气壮吗？连提问都不回答吗」、「那就这样吧！李镇浩去直播吧」、「剧本写完了吗」、「朴有天和郑俊英也召开了不接受提问的记者会」等等。

而 Sulli 的亲哥哥今日也再次上传狙击金秀贤的贴文，他写下：「把这么多记者叫去现场，但是没有提问环节，这是什麽记者见面会？也让我当艺人吧，别的不说，记者见面会应该会做得比你好。」

Sulli 的亲哥哥日前表示，妹妹走后的6年里家属一直十分悲痛，因此在得知金赛纶的死讯后认为不能坐视不管。透过媒体发布声明，要求演员金秀贤方面对电影《real》强迫拍摄床事一事做出解释。（＊延伸阅读：Sulli雪莉亲哥哥加入战局，质问金秀贤兄弟：「《REAL》为何逼她拍全裸床戏？」公司回应超简短）



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