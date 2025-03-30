【韩网热门】拍摄《苦尽柑来遇见你》时真尤其辛苦的演员

**没有说其他演员不辛苦的意思**

这位演员就是IU。她在Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》里演的角色包括十几岁的高中生爱纯、二十岁出头的年轻妈妈爱纯、二十代中后期的三姐弟妈妈爱纯：







十几岁的高中生金明、二十岁出头的大学生金明、二十代中后期的上班族金明、30多岁的金明、中年获得成功的金明：





展现的演技包括怀孕、失去小孩、生小孩、与交往7年的男友分手、父女叙事、母女叙事、和弟弟斗嘴……









最重要的是，单是哭戏就至少有80场。

为了表现不同的季节感，这些戏份都是在同一时期交叉拍摄的……





韩国网友评论：

1. IU的人生之剧……

2. 原本对IU的演技无感，这次真的刮目相看

3. 演技真的进步很多，每次她哭我也跟著哭...

4. IU本人是很少流泪的类型，怎么能把哭戏拍得这么好呢，真了不起

5. 这部剧就像IU的演技作品集kk完美诠释了各种演技

6. IU说拍完这部剧之后眼泪变多了，我现在理解了，哭戏真的太多了ᅮᅮ

7. 真的很棒，就连独白都让人感受到岁月和感情

8. 和弟弟的戏不像是演的

9. 看到三姐弟妈妈（年轻爱纯）IU时，总是想起我妈妈年轻的时候，太可爱了ᅮᅮ 我妈妈有一张年轻时的照片，也像爱纯一样穿著漂亮的连衣裙，背著我的哥哥ᅮᅮ..

10. 最厉害的是把爱纯和金明两个角色诠释得完全不一样，从各自的10代到40代随著年龄变化的不同情景全都演得十分到位，演技真的太棒了

11. 演爱纯时又可爱又让人心疼，演金明时让人很想敲她一拳kkk演得就是这么好

12. 除了看起来太年轻、中年时期的扮相有点牵强，其他都很好

13. 真的太棒了，无法想像不是由IU来演的爱纯和金明ᅲᅲᅲ

14. 想起小时候在电视上看到的崔真实，更好哭了。 IU最棒了，期待下一部作品

15. IU真的辛苦了，非常帅气、令人尊敬ᅲᅲᅲᅲᅮ

出处：https://theqoo.net/hot/3671098138

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