浪漫喜剧《离婚保险》根本就是李光洙的演技舒适圈！「安全至上」的风险调查员—安全万，绝对是你的追剧首选

李光洙拍保险广告？戴上黑框眼镜后，他的信赖度再度飙升！！（新剧《离婚保险》最新人物形象照公开）

所属公司 KINGKONG by Starship 娱乐公开了李光洙在tvN全新月火剧《离婚保险》拍摄的预告与海报的幕后高清剧照。



剧情讲述在号称汇聚顶尖人才的保险公司创新商品开发部门，推出「离婚保险」商品后所展开的办公室浪漫喜剧，主演有李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙，十分华丽坚强。



李光洙在剧中饰演「安全至上」的风险调查员——安全万。他负责提出事故预防对策，并设计高效保险方案。在加入「离婚保险」专案团队后，他将逐渐展现角色的成长与变化。



此次公开的剧照中，李光洙温暖的笑容与认真的眼神交错，吸引了观众视线。他戴著眼镜，与整洁干练的西装造型，完美演绎出谨慎细心的角色形象（补充一下人设中还有胆小的特质XD），与角色的契合度极高。柔和的表情更进一步提升了角色的信赖感，散发出聪明睿智的魅力。据悉，李光洙凭藉对角色概念的深刻理解，成功展现出如同真实保险广告般的说服力与代入感。



虽然李光洙的搞笑形象深植人心，但他也透过一部部作品，展现了他的演技实力，这一次他会如何诠释「离婚保险：风险调查员」的面貌，也让人十分期待！



tvN《离婚保险》将於3月31日晚上8点50分首播。



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