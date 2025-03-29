期待～「女神＋男神」组合！全智贤＆池昌旭才刚确认合作电影，有望二搭出演新剧《人类X九尾狐》！

女神＆男神日前才确定合作新电影，现在传出有望二搭新剧的消息！真的电影和剧都来吧～～

据韩媒 OSEN 报导，全智贤最近收到新剧《人类X九尾狐》的剧本，正在积极讨论出演事宜。对手戏的男演员有望由池昌旭出演，目前他也收到出演提案，正在进行讨论中。而两人日前才确定出演延尚昊导演的新电影《群体》，是否再次合作电视剧，让许多剧迷相当期待！



《人类X九尾狐》是曾执笔过《秘密花园》、《鬼怪》、《黑暗荣耀》等作品的明星编剧金银淑的辅助编剧出身的林回音编剧的新作品。林回音编剧通过《爱上变身情人》、《某一天灭亡来到我家门前》等获得许多观众的喜爱。

全智贤虽然出道近30年，但与同龄演员相比，作品数量真的比较少，希望今年可以看到她更多作品啊！目前确定有和姜栋元合作的 Disney+《暴风圈》，该剧以现代韩国为背景，讲述事业有成的外交官、前驻美大使徐闻柱（全智贤 饰），和一名国际特工白山湖（姜栋元 饰）之间的故事。



而池昌旭退伍后作品真的是「劳模」，作品一部接著一部拍！目前未播出的有与都敬秀（D.O.）、李光洙、赵允洙合作的 Disney+《操控游戏》，该剧讲述一直过著平凡生活的男人泰中（池昌旭 饰）某一天被卷入恶劣的犯罪案件中，他因此被关进监狱；当他得知这一切都是约翰（都敬秀 饰）策划的之后，对约翰展开报复。此外，日前也确定和孙艺真、NaNa 搭挡Netflix 全新韩剧《丑闻》。



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