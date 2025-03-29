【韩网热门】《苦尽柑来遇见你》这一幕观众反应很不同：哭晕vs突兀

《苦尽柑来遇见你》正在热播中，主演阵容的精湛演技牢牢抓住了观众们的视线。

Theqoo上有网友提问「《苦尽柑来遇见你》反应很不同的一幕」，正是宽植（朴宝剑 饰）和爱纯（IU 饰）的小儿子「铜明」因意外夭折，夫妻俩痛苦的场景，「『太难过了，演得太逼真了，救救铜明吧！』大哭的观众 VS 嗯？ 这么突然？ 挠头思考的观众」，你属於哪一种？



폭싹 속았수다 자식 잃은 애순관식

어떡하면 좋은데 ㅠㅠㅠ 양관식이 돼서 꺽꺽 같이 울어버렸다고,,,

"아비의 울음이 파도를 덮었다"

숨놓아버린 동명이 팔과 발을 연신 만져대며 넋놓아버린 아이유연기는 어떻고. 박보검아이유 걍 엄마아빠였어#폭싹속았수다 #아이유 #박보검 pic.twitter.com/UTnPexFUAi — 따뜻 (@bravomylife0707) March 14, 2025

韩国网友评论：

1. 看时候让我想起了我妈妈。 她小时候，最小的姨妈大概在五岁左右因病去世，而刚满二十岁的大舅舅则因溺水事故离开了。 在妈妈小时候拍的全家福里，那两位亲人也以童年的模样定格在照片中。 但他们在我出生前就已经去世了，我从未见过他们，因此对他们感到有些陌生，心里也说不出的难受。 想到外公外婆白发人送黑发人，痛失两个子女，就觉得特别心酸

2. 每次看到都痛哭

3. 我也觉得有点刻意而为之，让人怀疑这段情节是否真的有必要，感觉像是为了悲剧而悲剧。

4. 超F属性人看剧真的会被吸光精力，想看又不敢看ᅲᅲᅲᅲᅲ光看短影片就已经哭得不行了

5. 这在以前是经常发生的事情，哭死我了

6. 虽然我能理解，但是还是觉得没必要

7. 我也曾经差点失去我的孩子，所以光看短影片就已经哭得不行了，那时候只觉得如果孩子出事了，我也活不下去了ᅲᅲᅮ

8. 有点像《请回答1988》的感觉，感动 → 悲情 → 感动 → 悲情这样反覆交替

9. 那个年代像济州这样的情况应该很常见，在那里说什么现实感不足的人才奇怪吧

10. 意外总是突然发生的

11. 我也同意说导演过於刻意的说法... 所以悲伤感减半

12. 个人来说，最近刚成为妈妈，让我觉得这种情节真的很难接受ᅲᅲᅲ虽然从剧情上来说可能是必要的，但小孩子死亡无论是剧情还是现实，都是太悲伤的事情

13. 看到剩下的四个家庭成员都在自责是因为自己，真的很让人难过

14. 其实看的时候我因太难过了，也跟著大哭，但村民们围在旁边看著的场景有点刻意

15. 奇怪的是，IU演的时候我能冷静地看下去，但当朴宝剑出来，我就忍不住大哭了



16. 虽然我没有经历过失去孩子的情况，所以不太懂，但IU真的把那种眼神毫无生气的样子演得太好了... 让人感觉整个人像是失去了光芒...

17. 看到这一幕的时候我觉得特别突然，太刻意了

18. 看第一幕的时候我就预测到会失去一个孩子

19. 其实看到铜明失去的那一刻，我是紧张地看著，但因为铜明并没有特别被强调，所以并没有觉得很悲伤... 但之后那四个家庭成员的悲伤和重新振作起来的部份，真的是超级悲伤... ᅲᅲ 尤其是孩子们无法说话，还以为是因为自己，回想起来写的时候还是觉得很悲伤... ㅠㅠ

20. 演技和导演都很奇怪...... 导演过於夸张，而IU演妈妈看起来不太适合

21. 一边哭一边又觉得很刻意

22. 死去的铜明被抱著，村民们围成一圈...... 那一幕的导演处理得不好，我就这样看著，直到金明和银明哭的时候才一起哭了

原文：https://theqoo.net/square/3652492424

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