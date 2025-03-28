EXO Kai 首次抢票失败却喜忧参半：「好敬佩粉丝们啊」喜讯是...个人演唱会全席售罄XD

EXO 成员 Kai 独自在公司笔电前崩溃～～因为他没能成功抢到自己演唱会的门票。XDDD

Kai 在前天透过 YouTube 频道「EXO」分享了自己首次尝试购买演唱会门票的经历，并向粉丝们表达感谢之情。

他预计在 5 月 17 至 18 日，於首尔奥林匹克公园手球竞技场举办「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >」。这也是他退伍后的首场个人演唱会。



当天，Kai 亲自挑战抢购自己的演唱会门票，并表示如果成功，会将把门票转让给粉丝。他满怀信心地说：「一定要成功才能给粉丝，我会精确选择座位，抢购站席票。」接著，他自信满满地补充：「排队号码正在快速减少，我后面现在还有 4000 人。」

然而，兴奋的心情并未持续太久，轮到他购票时，画面上却什么都没有显示，让他顿时慌张起来。后来才发现自己没有允许弹出视窗，懊恼不已，只能重新排队等待。进入座位选择阶段时，他发现「座位会一个一个释出」，虽然尝试进行付款，但最终显示「正在支付」，导致他无奈放弃。他感叹道：「座位全部售罄是好事，但没能抢到票还是让人难过。」



Kai 总结道：「开放购票后，我努力了 10 分钟，但最终还是没成功。我发现用公司提供的笔电来抢票是太天真了，应该去网咖才对。」他还笑著说：「虽然抢票失败，但这其实是好事，毕竟有这么多粉丝为了来看我的演唱会，在网上展开激烈的战争，这样想的话，我应该开心才对，不是吗？」

最后，他表示：「能够与粉丝们一起参与抢票这件事本身就很有意义。（对於全席售罄）我感到很高兴，会努力准备演唱会的！各位真的太厉害了，粉丝们已经坚持抢票 14 年，我真的太佩服大家了。」



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