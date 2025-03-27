「手滑争议」朴成焄有望和韩志旼合作新剧！公司回应却惹怒网友？网：「第一次看到这样的报导」

改编自同名网路漫画的《未婚男女的效率恋爱》讲述一位决心寻找爱情的女人，通过相亲与各自拥有不同魅力的两个男人相遇，并在这个过程中寻找真正爱情意义的故事。之前韩志旼收到女主角出演提案。

今日（27）有韩媒报导朴成焄有望成爲《未婚男女的效率恋爱》的男主角，目前正在协调出演事宜。对此，BH娱乐回应：「据我们所知，比起朴成焄演员，（《未婚男女的效率恋爱》）有更优先考虑的演员，我们正在等待回覆。」



对於BH娱乐的回应，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友纷纷表示：「第一次看到这样的报导」、「不是就是不是，等待就是等待，爲什么要出这样的报导」、「哇 这是在干什么」、「不知道你在说什么，你自己看著下车吧」、「第一次看到这样的立场文」、「第一次看到关於选角的报导这样的回答，不管是不是一般都在讨论中，不是吗」、「看来浪漫无法放弃啊 呵呵」、「优先顺序？经济公司也疯了吗」等等。

朴成焄去年12月在《鱿鱼游戏2》受到热烈关注的时期，在个人IG限时动态PO出一张《鱿鱼游戏》的谜片封面，虽然后来迅速删除，但仍被不少网友截图，朴成焄也立即做出道歉和解释。随著争议持续扩散，BH娱乐也解释道：「朴成焄演员在查看私讯（DM）的过程中因误操作导致上传到 IG 限时动态的的情况，演员本人也吓了一跳，正在反省。」



之后，朴成焄在接受《鱿鱼游戏2》采访时表示：「因爲我的巨大失误，给大家带来了不便，真心想低头谢罪。这部作品真的是经过很多人的辛劳才完成，因爲我一个失误而连累了他们，真的很抱歉。」但...争议并未平息，他最终还是退出下一部作品《暴君的厨师》。

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