丈夫因「Burning Sun」事件受审！朴韩星举家迁往济州岛 结束首尔生活
明星 2020年7月15日 星期三11:53 Sani
据韩媒报导，朴韩星因丈夫与「Burning Sun」事件牵连，自己也一起道歉、反省，目前已经整理掉首尔的生活，和丈夫、儿子一起搬到济州岛居住。
朴韩星丈夫刘仁锡被怀疑与「Burning Sun夜店事件」有关，其嫌疑包括因公贪污、牵线性买卖、违反食品卫生法、特定加重犯罪等，从上个月开始接受审判。
而朴韩星本人也因为老公的事情而向公众致歉，去年4月拍完电视剧《悲伤时相爱》后已经一年多没有活动，IG也没有更新，现在更是把首尔的生活和人脉都整理掉，举家搬到济州岛过著安静的生活。
据报导，朴韩星这期间度过了一段很辛苦的时光，现在已经一定程度恢复了稳定。 不过考虑到居住在济州岛这一点，大约短期内都没有回归打算了......
（图源：KSD，《悲伤时相爱》剧照）
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留言/评论
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她也是很可憐，之前新聞不是說她的影片還被丈夫發到群組的讓大家欣賞，超噁心
2小时前