圭贤10周年亚洲巡回完美落幕 苦练广东歌诚意感动KYUpiter

韩国人气男子天团Super Junior成员圭贤的10周年亚洲巡回首站於去年12月在首尔开跑，至昨晚( 3月22日)在澳门的伦敦人综艺馆，举办由光尚娱乐主办、棋人娱乐协办的《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》。今次是圭贤首次在澳门举行个人演唱会，意义重大。圭贤於演唱会上成功以精心准备的各个演唱环节及丰富的粉丝福利，让现场KYUpiter (圭贤粉丝名称) 陷入他的魅力当中，全晚气氛持续高涨，圭贤要不停提醒自己及KYUpiter「静静地」，以乎合是次抒情慢歌主题。

演唱会上，圭贤先以一曲〈Restart〉打头阵，随后以广东话「大家好，我系圭贤」跟台下粉丝打招呼，并表示终於等到来澳门开骚这一天，十分挂念澳门美食，又跟粉丝讲笑，不停说「静静地」，叫粉丝不时提醒他唱抒情歌时要镇定。这次是圭贤在澳门的首个个人演唱会，他感到非常兴奋，搞笑表示：「我唱抒情歌时都好担心，怕大家听不明歌词，所以大家要每日都听我的歌，听得多就会理解的了。」





在今年1月的香港站，圭贤邀请张敬轩（轩公）担任嘉宾，二人并且合唱了广东歌〈隐形游乐场〉。今次来到澳门站，圭贤邀请了MIRROR成员姜涛担任嘉宾，当圭贤演唱〈A Million Pieces〉至中段现身，二人先来合唱〈A Million Pieces〉，圭贤大讃姜涛韩文「非常之犀利」、「比我好」，为人谦虚：「你唱歌好好、又靓仔，是99年出世吗？很年轻，我88是你的『爸爸』。」而一句「我是你的爸爸」令怕丑的姜涛措手不及，笑爆全场。 姜涛坦言今次能够和圭贤前辈合作 ， 觉得好开心和荣幸，是好好的学习机会，所以十分珍惜，席间又介绍自己来自MIRROR，好像他来自Super Junior，很希望未未来有机会团体间合作。 姜涛又说， 为了今次演出花了不少功夫， 起初用韩文拼音学习， 同时逐个字用中文拼音，又向韩国翻译请教怎样唱才标准，务求演出当日不用依靠字幕机就可以唱出来。此外，二人再度深情演绎姜涛作品〈好得太过份〉，互动连连，姜涛坦言妈妈很爱看韩剧，今晚更是座上客，令圭贤即时找姜涛妈妈，并摆出心心，非常可爱。而圭贤则表示为唱好这首歌，练习到凌晨四时，令台下粉丝起哄，雀跃万分。



圭贤又向粉丝表示之后回韩国，便要忙於音乐剧的演出，并唱出〈Nights Without You〉，大骚唱功。



向来体贴粉丝的圭贤，换上一身白色轻便装束再次现身舞台，分别唱出〈Time with you〉、〈Flying, Deep in the Night〉及〈Universe〉，边唱边主动走到台两边与KYUpiter进行近距离互动，令全场再次掀起高潮。在演唱会中，圭贤不乏跳唱环节，除了加插新专辑《COLORS》新曲，亦加入Super Junior的流行歌曲，分别跳唱个人新专辑的〈Bring It On〉和Super Junior的〈U〉、〈Sorry, Sorry〉、〈Devil〉、〈SUPER Clap〉等，全场KYUpiter非常兴奋，将现场气氛推至最高点。

去到Encore环节，圭贤当唱到〈在光化门 〉一曲，掀动粉丝大合唱，圭贤又与全场高举手幅的粉丝影大合照。 其后圭贤再度献唱张敬轩轩公的〈隐形游乐埸〉， 直言是他很喜欢的广东歌，今次亦是第一次没有轩公在身边唱毕全曲，欢迎粉丝传给轩公让他评价。之后，圭贤又献唱中文歌曲包括〈永不失联的爱〉和〈你，好不好？〉，与粉丝打成一片。而完场前，圭贤坦言真的很感谢大家入场支持，很可惜不能与在场所有粉丝近距离互动，他又表示完成今次巡演后，准备Super Junior出道20周年的庆祝活动，将计划今年或明年再来开骚，希望大家继续支持及期待。最后，向在场所有粉丝表示「我爱你！」跟粉丝道别。





去年是圭贤个人出道10周年大日子，除发行首张正规专辑《COLORS》，为10周年庆祝活动揭开序幕，同时展开亚洲巡回演唱会《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS’》，是次澳门站后，圭贤将於4月5日前往马尼拉站。

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