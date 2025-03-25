《苦尽柑来遇见你》朴宝剑戏份不足太可惜！自认与剧中梁宽植有70％相似度～

本周即将送上最终4集的电视剧《苦尽柑来遇见你》，日前许多观众们因朴宝剑仅出演前面8集左右而感觉相当惋惜，朴宝剑也在日前访谈中表达了自己对於「宽植」这个角色的喜爱。

收看《苦尽柑来遇见你》观众们也都了解，这部作品是描述济州岛上的爱纯与宽植一生的故事，透过这部作品能传达给大家许多温暖的安慰，朴宝剑也表示自己很开心能够一起参与这部作品，也感谢观众们对此作品的喜爱。



而播出到一半的集数就已在剧中消失的朴宝剑，戏份也是观众们觉得可惜的部分，朴宝剑表示，非常感谢观众们喜爱宽植并且想念他，他读了作家的作品后就觉得非常棒，很希望能参与演出，希望自己的作品生涯中也有这一个角色存在，不仅是他本人，剧中所出现的所有前辈演员们，每一位都是主角，希望这部作品能够温暖到最后一刻，让大家心中都开出美丽的花朵。



朴宝剑所饰演的宽植相当受到观众们的喜爱，他表示自己在理解这角色以及表现上并没有太大的困难，导演提到宽植擅长运动，所以看起来应该要壮硕些，所以朴宝剑也因此增重了4到5公斤，努力满足视觉上的呈现。朴宝剑认为宽植这个人物真的是很帅气，也没有那么非现实感，而是在我们的生活中应该可能遇过一次的人物。



很多人会觉得宽植很被动，但是他从小时候开始就默默地表现著，譬如送上花发夹、默默无语地送上黄鱼，让人思考著「真希望我也有这样的朋友」「真希望我也成为这样的人」「因为年纪渐长，真希望有像这样的老公人选，可靠的好伴侣」。朴宝剑觉得自己与梁宽植的相似度有70％，爱著自己的家人，守护爱人的心意，以及表现出爱著一个人的心情，虽然看起来并没有积极地用言语表现出来，不过朴宝剑觉得自己应该会找更多机会表达自己。



朴宝剑也选出自己的名台词就是「她的高丽菜很甜」，这也是朴宝剑在本剧中初次登场的转身第一个镜头，他认为这句话就包含了宽植对爱纯的所有支持与包容，呵护著她并且照顾著她的心意。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻